Студент в Красноярском крае планировал расправиться с четырьмя одногруппниками — СМИ

Третьекурсник в Красноярском крае собирался убить четырёх одногруппников, с которыми у него произошёл конфликт, однако узнавшие об этом правоохранители помешали планам студента. О неудавшемся преступлении сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники 22 сентября.

Студент третьего курса Южного аграрного техникума в Красноярском крае был задержан во время подготовки убийства четырёх одногруппников. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, поводом для планируемого преступления стал конфликт.

По данным источника информагентства, для реализации задуманного юноша изготовил пусковое устройство, а также приобрёл нож и патроны к аэрозольному пистолету.

Преступление удалось предотвратить – молодого человека задержали полицейские вместе с сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям ряда СМИ, студент готовился совершить убийство 1 сентября. Есть также информация, что однокурсники издевались над парнем, и тот решил им отомстить. Некоторые источники сообщают о том, что задержанного направили в стационар для обследования на предмет наличия психиатрического заболевания.

Официально информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось о том, что сотрудника новосибирского авиационного завода имени Чкалова осудили за убийство начальника.