«Спрос рождает предложение»: зачем Softline внедрила собственную рассрочку

Программа Softline Finance позволяет приобретать весь перечень продуктов Softline в рассрочку: программные продукты, аппаратное обеспечение, сервисы, системы безопасности, облачные мощности и многое другое. О том, как Softline пришел к такому решению, что оно дает рынку и самой компании, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал директор Softline Finance СТАНИСЛАВ ХАЛИКОВ.

— Как вам пришла в голову идея рассрочки?

— Дело в том, что мы очень внимательно относимся к оценке потребностей наших клиентов. В последнее время мы наблюдаем рост инвестиций в ИТ, связанный с ускорением цифровой трансформации, новыми вызовами в области информационной безопасности и внедрением новых технологий, таких как облачные вычисления и т. д. Рост инвестиций порождает рост спроса на их финансирование, который не может быть полностью удовлетворен банками и другими финансовыми институтами. Благодаря лидирующей позиции на рынке и хорошей обеспеченности финансовыми ресурсами Softline приняла решение предложить клиентам собственный удобный инструмент финансирования — рассрочку Softline Finance, которая позволяет широкому кругу клиентов снизить нагрузку на ИТ-бюджет и ускорить внедрение новых технологий.

— Какие были предпосылки к появлению этого продукта?

— Три слова: спрос рождает предложение. Мы и раньше в ходе переговоров нередко упирались в вопрос условий оплаты. Не всегда, к сожалению, клиенты имели возможность оплатить весь портфель одной частью, поэтому приходилось каждый раз согласовывать все в индивидуальном порядке. Ну а раз такие случаи не единичны, почему бы не создать продукт, который позволит решать их «серийно»? Тем более что спрос, как я уже говорил, есть. Предполагаю, что наши коллеги-интеграторы тоже работают с просьбами об уникальных условиях для покупки. Но публичное и, главное, серийное предложение есть только у Softline.

— Стройка начинается с фундамента — каких условий вы должны были достигнуть для того, чтобы предлагать клиентам рассрочку, что называется, в серийном исполнении?

— Я бы не сказал, что нам требовалось что-то радикально перестраивать, поскольку все процессы для организации рассрочки оплаты на неделю-две у нас уже были отработаны. Да, немного изменились инструменты на нашем сайте, появился новый раздел с калькулятором рассрочки, но это можно сказать про любое новое предложение. Еще мы нарастили штат специалистов, которые обрабатывают запросы, поскольку спрос на эту услугу оказался внушительным, запросов на рассрочку пришло очень много.

— Если посмотреть с точки зрения заказчика, что дает эта услуга? В чем разница между обычной покупкой лицензии и «железа» или кредитом на эту цель?

— Рассрочка, как и другие инструменты финансирования, позволяет воспользоваться результатами внедрения новых технологий здесь и сейчас, распределив платежи за их использование во времени. Создавая сервис, мы ставили во главу угла повышение удобства для заказчиков. Так, например, решение на финансирование можно получить за один день и не тратить время на согласование дополнительной контрактной документации с банком или другим финансовым институтом. Также в подавляющем большинстве случаев не требуется предоставление финансовой отчетности или обеспечения.

— На кого в первую очередь эта услуга рассчитана?

— Большая часть тех, кто обращается к Softline Finance, — это компании, у которых финансовый год прописан достаточно четко: когда деньги поступают, когда распределяются и так далее. Если им нужно срочно внедрить что-то новое, не предусмотренное заранее, или просто если вдруг возникают внеплановые траты на ИТ. Softline Finance позволяет заключить договор сейчас, а платежи перенести на следующий финансовый цикл.

С момента запуска рассрочки сервисом воспользовались уже более 150 заказчиков. Среди них есть как крупные, так и совсем небольшие компании практически из всех секторов экономики, государственные компании и автономные учреждения. Наши клиенты — это динамично развивающиеся компании и организации, уверенно смотрящие в завтрашний день и осознающие важность своевременных вложений в ИТ.

Основная клиентская база Softline Finance приходится на сегмент среднего бизнеса: такие компании более гибкие, у них есть сформированные потребности в области ПО, оборудования, но им не всегда хватает бюджета, чтобы приобрести все необходимое. В то же время мы видим интерес и со стороны государственных заказчиков.

— Есть ли у вас крупные кейсы по данному продукту? Можете привести пример?

— В 2021 году Softline провела обследование инфраструктуры Active Directory и безопасности в компании «Доброфлот». AD — продукт очень распространенный в крупных компаниях, и он очень часто становится мишенью злоумышленников. Особенно там, где инфраструктура сформировалась уже достаточно давно, и некоторые детали, которые сильно «притерлись» за эти годы, уже просто не соответствуют новым стандартам. Наша экспертиза позволила заказчику обнаружить уязвимости в системе и устранить их, а Softline Finance помогла не выйти за рамки установленного бюджета на этот год.

— Что необходимо для получения рассрочки? Требуются ли какие-либо отдельные договора, обязательные страховки и так далее? Как с их учетом правильно рассчитать стоимость рассрочки?

— Расчет рассрочки можно получить напрямую у аккаунт-менеджера Softline, с которым идет обсуждение приобретения любого из продуктов, продаваемых нашей компанией. В этом аспекте сервис полностью интегрирован в процесс продаж, и каких либо отдельных запросов делать не нужно. Аккаунт-менеджер предоставит расчет, полностью адаптированный под особенности сделки и потребности клиента.

— Эту услугу вы оказываете самостоятельно или с партнерской финансовой организацией? Если у вас есть партнер, как делятся зоны ответственности?

— Рассрочка Softline Finance — это стопроцентно наш собственный сервис. В рамках Финансового Супермаркета Softline Finance мы также можем помочь заказчику выбрать наиболее подходящее решение по лизингу или факторингу от наших партнеров, ведущих российских банков и лизинговых компаний.

— Если у организации сложные закупочные процедуры или работа со стратегическими отраслями, рассрочка их усложняет?

— Покупка в рассрочку, как правило, не вызывает никаких дополнительных сложностей с точки зрения закупочных процедур. Исключение составляют только закупки по 44-ФЗ, который ограничивает срок оплаты по контракту — 30 дней.

— Какие продукты и услуги чаще всего покупают в рассрочку?

— Рассрочка может быть применена при приобретении абсолютно любого продукта. Особенно востребован сервис при покупке лицензий на ПО, а также работ/услуг, так как набор финансовых инструментов для их приобретения достаточно ограничен. Лизинг на такие продукты возможен только в составе проекта, содержащего не менее 70% «железа». Банки же с меньшей охотой кредитуют такие продукты, так как они не могут выступать в качестве залога.

— Будет ли услуга продажи решений и услуг в рассрочку играть значительную роль в бизнесе Softline в будущем?

— Опыт крупнейших мировых компаний, как в ИТ-индустрии, так и вне ее, показывает, что собственный бизнес по финансированию клиентов — это необходимый ингредиент успеха в бизнесе, позволяющий выстраивать более тесные отношения с клиентами, повышать продажи и получать дополнительную прибыль. Развитие данного направления является частью долгосрочной стратегии развития компании Softline.

7(383) 319 07 97

Сайт: https://softline.com/ru

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