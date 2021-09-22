В Новосибирской области КПРФ будет обжаловать итоги выборов в Госдуму

Виталий Новосёлов, представлявший коммунистов на одномандатном избирательном округе № 137, категорически не согласен с результатами голосования в Сузунском районе.

19 сентября завершилось голосование на выборах в Госдуму РФ VIII созыва. По итогам первых подсчётов голосов на одномандатном избирательном округе № 137 уверенно лидировал кандидат в депутаты от КПРФ Виталий Новосёлов. Но 20 сентября, после подсчёта большинства голосов избирателей, лидером гонки стал баллотировавшийся от партии «Справедливая Россия – за правду» Александр Аксёненко.

По итогам подсчётов Александр Аксёненко набрал наибольшее количество голосов выборщиков 29,57%, а кандидат от КПРФ Виталий Новосёлов занял второе место с 24,79%. В заявлении, опубликованном на сайте новосибирского обкома КПРФ, такой результат связывают с аномально высокой явкой (более 72%) и итогами голосования в Сузунском районе.

«По многим участкам – абсолютная аномалия, голоса разнятся даже с соседними: на одном участке наш кандидат получил 120 голосов, на другом – 20 или даже 5, в то время как у оппонента – 600 голосов. Разрывы в 20-30 раз, и это единственная такая территория на округе. Поэтому мы подготовили письмо в областную избирательную комиссию с просьбой обеспечить доступ к видеокамерам, чтобы удостовериться – действительно ли пришло столько человек», – цитирует обком КПРФ уполномоченного представителя КПРФ по 137-му округу Кирилла Щербакова.

«Даже в сельских районах где-то побеждал я, где-то – мой оппонент, но разрыв был не разгромный, была честная борьба. А тут мы видим, что за одного кандидата приходит 700 человек, за другого – пять, не может быть такого», – согласился с товарищем по партии сам кандидат в депутаты Госдумы РФ по 137 округу Виталий Новосёлов, слова которого также приводит сайт обкома КПРФ.

В пресс-службе КПРФ сообщили, что уполномоченный представитель КПРФ 21 сентября уже подал в облизбирком заявление, в котором просит обратить более пристальное внимание на процедуру и итоги выборов в Сузунском районе.