6,1 млрд рублей в одной Новосибирской области: Россельхозбанк подводит итоги полугодия

Главным драйвером развития малого и среднего бизнеса в 2021 году стали увеличение объемов кредитования на проведение сезонных работ и поддержка экспортно ориентированных компаний. Отмечен ежегодный стабильный рост кредитного портфеля, что является показателем развития банка и говорит о возрастающем доверии среди потребителей банковских услуг.

«Позитивная динамика кредитного портфеля демонстрирует результаты нашей работы по поддержке МСБ и микробизнеса. Россельхозбанк является системообразующей кредитной организацией и опорным банком АПК. Наша деятельность способствует не только росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора и реализации масштабных проектов, но и решению важнейших социальных задач: поддержке занятости и повышения качества жизни в регионе», – прокомментировал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

За последние три года наблюдается динамика существенного роста кредитного портфеля в сегменте МСБ и микробизнеса – прирост составил более 100%. Благодаря конкурентным процентным ставкам по кредитам для малого и среднего бизнеса, а также регулярным стимулирующим акциям, кредитный портфель на сентябрь 2021 в сравнении с этим периодом прошлого года продемонстрировал рост на 17,7%.

Наиболее популярными продуктами в сегменте МСБ и микробизнеса являются программы финансирования сезонно-полевых работ, закупка зерна, покупка техники, пополнение оборотных средств. Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям Новосибирской области полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения посевной и уборочной кампаний: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.