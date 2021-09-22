Девушка-подросток напала на прохожую в левобережье Новосибирска

Новосибирские следователи выясняют обстоятельства конфликта, в результате которого на улице в Кировском районе была избита женщина. По данным правоохранителей, сибирячку ударила девушка-подросток после ссоры по «малозначительному поводу».

Следственные органы СУ СКР по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту избиения женщины в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщили в ведомстве в среду, инцидент произошёл 18 сентября около 16 часов на тротуаре возле дома №14 по улице Вертковской.

«У женщины и двух подростков возникла ссора из-за малозначительного повода, в ходе которой несовершеннолетняя ударила женщину по голове и телу, причинив ей физическую боль», — рассказали в СУ СКР по региону.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в августе ребёнка увезли в больницу с травмой позвоночника после конфликта с парикмахером в Новосибирске.