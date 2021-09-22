Россельхозбанк разработал ипотечный кредит на рефинансирование

Новый «Ипотечный кредит на рефинансирование и иные цели» от Россельхозбанка позволяет одновременно улучшить условия по ранее оформленной ипотеке и получить дополнительные средства на личные нужды.

«Ипотечное кредитование предполагает длительные сроки. За это время могут появиться более выгодные предложения с низкими ставками. Рефинансирование позволяет полностью или частично погасить уже оформленный кредит за счет нового на более выгодных условиях. Благодаря рефинансированию заемщик может снизить ставку по кредиту, уменьшить или увеличить срок выплаты ипотеки, сократить размер ежемесячного платежа. Кроме того, клиент имеет возможность одновременно с рефинансированием взять дополнительную сумму и погасить действующие обязательства перед банками-кредиторами», – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Объединение двух кредитных продуктов в одном экономит время клиентов и сокращает объем документов, необходимых для оформления кредита в банке.

Максимальная сумма по новому кредиту составляет 20 млн рублей с учетом дополнительных средств на иные цели, объем которых не должен превышать 30% от общей суммы ипотечного кредита по первоначальному договору. Срок кредитования – до 30 лет. При этом рефинансировать можно только кредит, оформленный для покупки готовой квартиры в многоквартирном доме, в том числе на этапе строительства.

Размер процентных ставок сохраняется без изменений на весь срок кредитования и в настоящее время начинается от 8,05% годовых. Преимущество программы заключается в возможности использования дополнительную сумму кредита на личные цели, например, для погашения действующих потребительских кредитов или кредитных карт, а также ремонт, приобретение техники, автомобиля и т.д.. При этом клиент получает комфорт в виде одного платежа по одному кредиту, закрывая несколько потребностей.