Объём отремонтированных за сезон дорог вырос в Новосибирске в полтора раза

В течение летнего сезона в Новосибирске отремонтировали почти два миллиона квадратных метров дорог, что больше прошлогоднего показателя в полтора раза. Как сообщил мэр Анатолий Локоть на сессии городского Совета депутатов 22 сентября, такой результат был достигнут благодаря дополнительным средствам из вышестоящих бюджетов.

Как напомнил мэр, дополнительное финансирование дорожного ремонта в Новосибирске в этом году было получено благодаря правительству и Законодательному собранию региона. Оно составило 823 млн руб. Эти средства позволяют отремонтировать 673 тыс. кв. м дорог, а с учётом ранее принятых решений общий объём дорожного ремонта в городе составляет 1 млн 700 тыс. кв. м – это 10% дорог мегаполиса.

«Если мы будем получать финансирование в таком же объёме еще хотя бы два года, мы сможем полностью привести в нормативное состояние дорожное хозяйство Новосибирска. В этом году вести ремонт приходится в чрезвычайно сжатые сроки — значительная часть работ началась в середине и даже в конце летнего сезона, поскольку мы поздно получили финансирование. Хотелось бы, чтобы средства приходили раньше. В идеале — в конце текущего года, когда мы планируем бюджет на предстоящий период», — сказал Анатолий Локоть.

Мэр также отметил, что муниципальные власти не намерены препятствовать проверкам качества дорожного ремонта со стороны общественности. Он напомнил, что благодаря вниманию активистов в выполненных работах выявлялся брак, и подрядчиков заставили его устранить.

Из бюджета Новосибирской области на дорожный ремонт муниципалитет получил 278 млн руб. На эти средства необходимо привести в нормативное состояние 85 проблемных участков. На 84 из них работы уже завершены. За счёт экономии средств этот список может быть расширен — рассматривается вопрос о добавлении ещё 11 участков.

По решению депутатов Законодательного собрания Новосибирской области из регионального резервного фонда Новосибирску было выделено 180 млн руб. Средства добавили к имеющимся у муниципалитета 90 млн руб. и направили на ремонт дорог частного сектора и тротуаров. До конца сезона планируется обновить 94 участка дорог частного сектора.

Кроме того, в Новосибирске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом сезоне работы ведутся на 35 объектах, восемь из них переходят на следующий год. Также ремонтируются пять крупных дорожных объектов, четыре из которых будут сданы в этом году (улицы Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевская и Петухова), а также улица Ипподромская (срок сдачи — 2023 год).

Дополнительно в рамках нацпроекта удалось получить 365 млн руб. (281 млн — из федерального бюджета и 84 млн — из областного). За счёт этих поступлений в список ремонта было добавлено десять улиц, среди которых – улицы Плановая, Кирова, Гоголя и Ленина. На эти средства также приведут в нормативное состояние пять улиц, входящих в гостевые маршруты молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Сейчас в городе проходит ремонт Октябрьского моста. Конкурс на его выполнение состоялся 14 сентября. Из городского бюджета на ремонт направлено 44 млн руб. Работы уже находятся в завершающей стадии.

Также в Новосибирске продолжаются строительство станции метро «Спортивная», надземно-подземного перехода через дамбу Октябрьского моста, а также реконструкция дорожной развязки на площади Лыщинского. Планируется, что после завершения работ станция «Спортивная» и прилегающие к ней подъездные пути станут полноценными объектами транспортной инфраструктуры города.

Напомним, на днях были названы лидеры и аутсайдеры в реализации проекта БКАД с регионах СФО.