Свыше тысячи безработных Новосибирской области открыли дело по программе содействия занятости

1100 безработных Новосибирской области открыли свое дело по региональной программе содействия занятости населения, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сыроварами, преподавателями по вокалу и столярами стали жители Новосибирской области по региональной программе. Открыть свое дело и стать предпринимателем в любой интересующей сфере жители области могут при финансовой поддержке программы «Содействие занятости населения», которая реализуется под контролем правительства Новосибирской области.

С реализацией программных мер господдержки в ходе пресс-тура 22 сентября ознакомилась начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

«В Новосибирской области реализуется целый ряд мер по содействию занятости населения, включая поддержку самостоятельной занятости безработных граждан. Проекты курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области. Так, в регионе в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2021 год на финансирование данного направления предусмотрено 29,5 млн рублей, из которых уже 25 млн рублей перечислено жителям региона, открывшим собственное дело. Индивидуальными предпринимателями благодаря этой поддержке стали 1100 человек», — сообщила Ольга Лаврова.

По ее словам, в регионе действует еще один проект, направленный на развитие предпринимательских инициатив — социальный контракт. Сумма поддержки по этому направлению составляет 250 тыс. рублей. Объем финансирования текущего года — 250 млн рублей. Контракт заключается, в частности, для поиска работы с возможностью прохождения профессионального обучения, осуществления предпринимательской деятельности, развития личного подсобного хозяйства.

В ходе пресс-тура был представлен успешный опыт открытия собственного дела безработными региона. Так, например, Светлана Багаева из Первомайского района Новосибирска при поддержке госпрограммы «Содействие занятости населения» реализовала проект по производству сыров. Размер финансовой помощи проекту составил 82 тыс. рублей.

Дополнительно Багаева получила поддержку государства, заключив социальный контракт на сумму 250 тыс. рублей. На средства предпринимательница оборудовала производственный цех: приобретены сыроварня, холодильное оборудование для созревания продукции, формы, пресс, дегидратор, сепаратор и маслобойка. Уже сейчас идет активная подготовка к запуску второго цеха.

Бесплатное содействие самозанятости безработных граждан оказывают подведомственные министерству центры занятости населения. Получить дополнительную информацию о возможностях открытия своего дела можно в центрах занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства труда 8-800-100-00-82.

Напомним, ранее стало известно о том, что региональное министерство труда и социального развития подписало соглашение с Сибирским институтом управления о реализации программы по обучению и трудоустройству безработных. Обучить планируется 1 300 жителей Новосибирской области.