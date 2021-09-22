Мегазадачи для микроэлектроники: «НЗПП Восток» встречает 65-летний юбилей

65-летний юбилей Новосибирский завод полупроводниковых приборов встречает сразу двумя знаковыми событиями. Предприятие нарастило производственные мощности, объединившись с НПП «Восток», и готовится к завершению первого этапа масштабного технического перевооружения с миллиардными инвестициями. О том, через какие тернии шел к этому завод, — в материале «Континента Сибирь».

Нынешней осенью Новосибирский завод полупроводниковых приборов (НЗПП с ОКБ) будет отмечать 65 лет с момента своего создания. Однако уже через три года, в 2024 году, предприятию исполнится 75 лет — это было совместным решением трудового коллектива завода. Дело в том, что в 2021 году завод прошел реорганизацию, объединившись с родственным предприятием, НПП «Восток», и став в итоге акционерным обществом «НЗПП Восток».

Руководство НЗПП предложило коллективу объединить дни рождения бывших двух предприятий, ставших теперь одним промышленным комплексом. «У объединенного завода единые имя завода «НЗПП Восток», а также исторические события, достижения, победы и награды. Поэтому на официальных документах предприятия к двум орденам «НЗПП с ОКБ», с 2021 года добавлен третий орден от НПП «Восток». Много славных успехов мы помним за 65 лет работы «НЗПП с ОКБ», в два раза больше их у объединенного «НЗПП Восток», а сколько их еще будет, зависит от нас с вами — насколько сильны мы, работая в единой команде, насколько каждый из нас готов вкладывать свои знания, силы в общее дело, решать новые задачи, получать новый опыт, развивать себя и направление, в котором идет работа», — обратился к работникам предприятия генеральный директор «НЗПП Восток» Владимир Исюк. Организовали электронное голосование, и абсолютное большинство заводчан предложение поддержало. Датой отсчета создания объединенного завода стал 1949 год, когда был образован НИИ 617 (будущий «Восток»).

Производство космического масштаба

Созданный на базе почтового ящика «ПЯ–63» Новосибирский завод полупроводниковых приборов был введен в эксплуатацию в 1956 году. Главным инженером предприятия стал Александр Брыкин, возглавивший завод в 1966 году.

Многие работающие сейчас новосибирские предприятия обязаны своему появлению здесь эвакуацией ключевой промышленности из европейской части страны в Сибирь во время Великой Отечественной войны, однако НЗПП прокладывал себе дорогу самостоятельно, фактически «с нуля». Изначально завод создавался для производства сверхминиатюрных электровакуумных радиоламп в рамках послевоенного подъема российской электроники. Речь идет об изделиях особой прочности специального назначения для взрывателей снарядов зенитной артиллерии. Через два года завод вышел на объем производства 2 млн таких ламп. Еще до ввода предприятия в эксплуатацию на нем было также организовано производство изделий сельхозтехники.

Это позволило к моменту освоения изделий основного производства создать инструментальный, механический цех, подготовить кадры инструментальщиков, механиков, наладчиков, электриков. Позднее завод освоил более сложную продукцию: диоды, стабилитроны и интегральные схемы. «Уже в 60-е годы наши полупроводники в составе электронного блока полетели в космос», — отмечают на предприятии. Продукция завода использовалась в подготовке к запуску космического корабля «Восток-1», который первым в мире поднял на околоземную орбиту человека — Юрия Гагарина.

В 1966 году завод получил орден Трудового Красного Знамени, а в 1975 году — орден Октябрьской революции. К началу 60-х годов в рамках завода было создано Особое конструкторское бюро (ОКБ), задачами которого стали разработка особо надежных изделий для специальной техники и дальнейшее развитие завода только на базе собственных научных разработок. Это в итоге стало визитной карточкой «НЗПП с ОКБ». Максимальный объем выпуска продукции предприятия пришелся на 1991 год.

Завод произвел более 200 млн интегральных схем (ИС) и полупроводниковых приборов (ППП). Однако были в истории завода периоды, которые сложно назвать позитивными. Перестройка и 90-е годы крайне негативно сказались на судьбе оборонной промышленности страны. В 1992 году было ликвидировано Министерство электронной промышленности СССР, а завод полупроводниковых приборов ждала очередная реорганизация. Оборонных заказов стало поступать все меньше, условия стал диктовать рынок. Не хватало оборотных средств, денег на модернизацию производства, но самое главное для предприятия с собственным ОКБ — новые разработки.

Кризис стал производственным стимулом

Еще одно испытание ждало «НЗПП с ОКБ» в середине 2000-х.

Против ФГУП «НЗПП с ОКБ», демонстрировавшего убытки, было возбуждено исполнительное производство, фактически начато банкротство, и власти региона запланировали присоединить убыточный ФГУП «НЗПП с ОКБ» к ОАО «Холдингововая компания «НЭВЗ-Союз». Неизвестно, как бы сложилась после этого судьба «НЗПП с ОКБ», но к тому времени предприятием уже руководил Владимир Исюк, выступавший против слияния стратегического ФГУП с ОАО. Завод удалось отстоять. Практически за год предприятие сделало существенный рывок по выходу из кризиса. «В соответствии с основными показателями рост выручки за 2006 год составил 14 млн рублей, что на 11% выше, чем итог 2005 года. Рост основной продукции и услуг составил более 20%. Прибыль 2006 года — более 8 млн рублей против убытков в 2005 году 34 млн рублей», — пояснял «Континенту Сибирь» Владимир Исюк.

Отголоском трудных 90-х стала проблема с выплатами трудовому коллективу, долги по зарплате в «НЗПП с ОКБ» превышали 7 млн рублей. Решение в итоге нашлось сразу после того, как с заводом расплатились контрагенты. По словам теперь уже бывшего руководителя «НЗПП с ОКБ» Юлия Хропова, «самой большой бедой» завода было то, что его руководство пыталось все сохранить, от цехов до детских садиков, а не отдавать имущественные комплексы под бизнес, как это делали многие экс-советские промышленные предприятия. «Можно это было распродать и рассчитаться с налогами.

Но мне казалось, это государственное предприятие, государственное имущество… Это моя ошибка, нужно было раньше сбросить «лишний груз», рассчитаться с налогами. А теперь это все придется делать Исюку», — рассказывал в 2006 году Юлий Хропов.

«В сегодняшних условиях надо, конечно, сохранить то, что есть. Обеспечить заказ на 2007 год. Надо совместно с Федеральным агентством по промышленности начать глобальное техническое перевооружение завода. И конечно, нужно всему коллективу обеспечить достойную заработную плату», — определил тогда стоящие перед ним и предприятием первоочередные задачи Владимир Исюк. К 2009 году предприятие выбыло из всех «черных списков», стабильность была восстановлена. Тогда же начался устойчивый рост производственных и экономических показателей завода. «Завод был и остается предприятием ОПК», — отмечают в руководстве предприятия. Главное, что за все сложные периоды удалось сохранить заводской коллектив. Сейчас 63 человека являются ветеранами предприятия, еще 119 работников — почетными ветеранами «НЗПП с ОКБ».

Завод в поиске ниши

В 2011 году ФГУП «НЗПП с ОКБ» было преобразован в ОАО и как акционерное общество вошло в состав ГК Ростех. В 2013 году у завода появилась интересная перспектива вхождения в новосибирский кластер микроэлектроники в рамках проекта областных властей по созданию в регионе НПО «Сибирская электроника».

Планировалось, что проект будет реализован на базе трех предприятий: «НЗПП с ОКБ», НПП «Восток» и «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». Кроме того, к участию в кластере рассчитывали подключить профильные вузы города и институты СО РАН. По расчетам Владимира Исюка, возглавлявшего в то время все три предприятия кластера, совокупный объем производства новосибирских предприятий микроэлектроники за счет консолидации мог вырасти к 2018 году до 4,5 млрд рублей с 1,3 млрд рублей по итогам 2014 года. Однако развития эта история так и не получила, так как в 2017 году началась еще более интересная история —- перевод части предприятий «Росэлектроники» под управление АФК «Система».

Сегодня «НЗПП Восток» входит в российское АО ГК «Элемент» (акционеры АФК «Система» и ГК «Ростех»), объединяющее ведущие российские предприятия в сфере микроэлектроники, разработки, производства и дизайна микроэлектроники.

Одним из совместных проектов новосибирского завода и группы компаний стали реконструкция и техническое перевооружение предприятия с целью обеспечения проектных норм до 0,25 мкм импортозамещающих аналоговых, аналого-цифровых и цифро-аналоговых сверхбольших интегральных схем (СБИС). Сдача проекта намечена на декабрь 2021-го, его результатом станет освоение на заводе производства аналоговых силовых ИС и МЭМС на кремниевых пластинах, диаметром 200 мм. При этом одним из этапов реализации проекта указывается «создание единственного за Уралом научно-технологического центра микроэлектроники для разработки и производства перспективных изделий опто- и микроэлектроники в содружестве с институтами Академгородка».

По словам Владимира Исюка, сейчас главным центром российской микроэлектроники считается подмосковный Зеленоград. Второе место — за Новосибирском. «НЗПП Восток» вполне может обеспечить себе лидирующие позиции за счет долгосрочной стратегии развития завода и должен найти свою нишу, считает его гендиректор. «Если мы не станем конкурировать в одном направлении с «Микроном» (также входит в ГК «Элемент») — российский рынок не настолько велик для нас двоих, — а найдем свою нишу, устойчивое развитие и значимость для Новосибирской области у нашего предприятия от этого только возрастет», — рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» Владимир Исюк.

Начало пандемии коронавируса и связанные с ситуацией изменения в экономике предприятия перенесло без стресса. Больше того, завод активно подключился к научным разработкам, помогающим медикам в борьбе с COVID-19. Одной из таких разработок стал миниатюрный биосенсор для определения коронавируса на его ранней стадии, идея которого принадлежит специалистам Института полупроводников СО РАН. В «мирное» время такой детектор может помочь в решении других задач, к примеру, диагностики онкологии. Часть своих новых разработок «НЗПП Восток» представил на выставках, новосибирском «Технопроме-2021» и прошедшей в Подмосковье «Армии-2021» Министерства обороны. Весной текущего года на выставке ExpoElectronica 2021 экспозиция новосибирского предприятия в числе прочих разработок включала гибридную батарею на литиевых элементах и суперконденсаторах, генерирующую электрический ток для электротранспорта, блок питания для игрового ПК на 650 Вт и электробайк Vazar DUX с разгоном до 100 км/ч за 7 секунд.

Весной будущего года «НЗПП Восток» планирует завершить первый двухлетний этап масштабного технического перевооружения. Объем инвестиций в него составил 2,4 млрд рублей. 1,6 млрд направлены из госбюджета, 300 млн собственных средств вложил завод и еще 400 млн в качестве кредита выделяет ФРП. Перевооружение позволит предприятию в ближайшие два года начать разработку специальной микроэлектроники для нужд «Роскосмоса», «Росатома» и ОПК, которая сейчас в России не производится. Как рассказали на заводе, сейчас «НЗПП Восток» завершает сложнейшее техническое перевооружение кристального производства на пластинах диаметра 200. Далее последует второй этап, пожалуй, еще более сложный и масштабный. Объем инвестиций в него составит около 4 млрд рублей, в т. ч.1,1 млрд будут направлены из госбюджета. Он будет включать расширение технологических норм кристального производства, модернизацию сборочного производства интегральных схем, трансферт технологий и, самое главное, разработку и освоение новых типов интегральных схем и полупроводниковых приборов.