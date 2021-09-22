Депутаты новосибирского горсовета выбрали нового вице-спикера

22 сентября у спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева появился еще один заместитель. О том, что число вице-спикеров может быть увеличено, было известно еще в начале сентября.

Выборы проводились тайным голосованием в ходе сессии Совета депутатов 22 сентября. Из 50 депутатов горсовета шестеро не участвовали в голосовании, шесть бюллетеней было признано недействительными, остальные голоса разделились между двумя кандидатами.

Большинство голосов получил руководитель фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска Евгений Лебедев.

Несмотря на то, что четвертый вице-спикер, согласно предложению Дмитрия Асанцева, должен работать на общественных началах без оплаты из бюджета, ему был предложен достаточно широкий круг полномочий, в том числе взаимодействие с мэрией и Заксобранием. В то же время из состава депутатских комиссий по научно-производственному развитию и предпринимательству, по бюджету и налоговой политике Евгению Лебедеву пришлось выйти, как этого требует закон.

В своем выступлении по случаю избрания Евгений Лебедев поблагодарил не только тех, кто за него проголосовал, но и тех, кто испортил бюллетени. Также он предложил занявшей второе место Наталье Пинус (набравшей 8 голосов против 30 у Лебедева) стать его внештатным советником.

Еще одним кандидатом в вице-спикеры депутат Ростислав Антонов (напомним, он сегодня вступил во фракцию ЛДПР, руководит которой в горсовете Евгений Лебедев) предложил Светлану Каверзину (которая ранее выдвинула кандидатуру Натальи Пинус), но она взяла самоотвод.

Помимо Евгения Лебедева заместителями спикера горсовета являются Евгений Яковенко («Единая Россия»), Николай Тямин («Единая Россия») и Антон Тыртышный (КПРФ).