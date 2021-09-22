Рекорд суточной смертности от COVID-19 вновь зафиксирован в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, 22 сентября в Новосибирской области за сутки скончались 13 человек. В регионе вновь зафиксирована рекордная суточная смертность от заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса скончались восемь мужчин в возрасте от 57 до 91 года, а также пять женщин в возрасте от 38 до 82 лет. За все время пандемии в регионе умерли 2 891 человек.

Заболевание за сутки выявили у 168 жителей Новосибирской области (днем ранее — 165 случаев). В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 1 742 пациента, 157 находятся в отделениях реанимации. Аппарат ИВЛ требуется 19 пациентам.

В Кузбассе, по данным на 22 сентября, за сутки выявлено 162 случая заражения коронавирусом, скончались шесть человек. В медицинских стационарах, в обсерваториях, на домашней изоляции находится 9 235 жителей региона, медицинскую помощь получают 1 338 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 243 новых случая заболевания коронавирусом, скончались 21 человек. От коронавируса в инфекционных госпиталях региона лечатся 2 571 пациент. Тяжело переносят заболевание 520 человек, из них 214 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Новосибирской области уменьшились темпы снижения заболеваемости коронавирусом, однако ситуация остается стабильной. Региональные власти готовятся к четвертой волне коронавирусной инфекции, которая, по данным областного минздрава, начнется в конце сентября. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходимо привить более 1,3 млн жителей Новосибирской области — 60% от взрослого населения, однако, по словам специалистов, на это потребуется еще год.