Трехлетний ребенок поможет родителям снизить ставку по ипотеке

Компания «Брусника» рассказала новосибирцам об особенностях программы семейной ипотеки.

Согласно исследованию, проведенному «Брусникой», пятая часть опрошенных жителей Новосибирска в перспективе ближайших двух лет планируют приобрести новую квартиру. По данным застройщика, на сегодняшний день основным способом покупки остается ипотека, и предпосылок к изменению тенденции нет — в августе текущего года доля таких сделок в компании превысила 60%.

Интерес к этому продукту также продолжают «подогревать» льготные программы, в частности — семейная ипотека.

Программу со сниженной процентной ставкой девелопер разработал совместно со «Сбербанком». Она касается семей, где есть хотя бы один ребенок, родившийся после 1 января 2018 года.

Согласно основным условиям, первоначальный взнос по семейной программе должен составить не менее 15%, при этом допускается использование материнского капитала. Размер кредитного лимита не должен превышать 6 млн рублей — сама недвижимость может стоить дороже

Рекомендуется при наличии свободных средств взять максимально возможную сумму на покупку квартиры, а собственные накопления потратить на финишную отделку, а не на первоначальный взнос. Это связано с тем, что процент по льготной ипотеке все равно будет ниже, чем по кредиту на ремонт.

У семейной программы есть два варианта. Первый — фиксированная ставка на весь период кредитования 3,9%, второй — меняющийся процент. Так, до сдачи дома в эксплуатацию ставка составит 1,3%, после — 5,3%.

Программа семейной ипотеки распространяется на все проекты «Брусники» в Екатеринбурге. С ее помощью можно приобрести в том числе особенные квартиры: двухуровневые, квартиры с террасой или отдельным входом.