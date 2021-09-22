В новосибирском бизнес-клубе предпринимателям расскажут, как построить эффективный PR

29 сентября открывается сезон встреч в клубе предпринимателей Дмитрия Педенкова. Первая встреча собственников бизнесов будет посвящена теме увеличения дохода при помощи PR-технологий.

29 сентября в 15.00 в конференц-зале банка «Левобережный» (улица Кирова, 48, 3 этаж) специалист по PR-технологиям Регина Чулакова научит предпринимателей увеличивать отклики на рекламу с помощью PR. Именно этой теме посвящена первая после летних каникул встреча участников бизнес-клуба Дмитрия Педенкова.

Основатель клуба имеет богатый опыт собственной предпринимательской активности. Он является собственником сети магазинов «Радиотехника», оптового поставщика электроники «Сигнал Electronics», а также управляющим партнером школы владельцев бизнеса «VisotskyConsulting Новосибирск».

Созданное Дмитрием Педенковым в 2018 году неформальное объединение предпринимателей предназначено исключительно для таких же владельцев собственного бизнеса, как и он.

Бизнес-клуб предлагает участникам улучшение собственных управленческих компетенций, а также внедрение на их предприятиях эффективной технологии управления через посещение семинаров реальных успешных бизнесменов и взаимный обмен опытом. Сообщество приветствует продвижение на своих площадках компаний участников, организацию совместных бизнес-проектов и обмен полезными контактами.

На открытие сезона клуба в качестве ведущего спикера приглашена Регина Чулакова, которая шесть лет руководила департаментом PR в группе компаний, объединявших ресторан «Круглый стол», бизнес отель «Татарстан» и европоселок «Маленькая страна».

В ходе встречи клуба специалист по PR-технологиям расскажет присутствующим, как маркетинг и PR влияют друг на друга, как последний приносит доход и помогает увеличить отклики на рекламу, а также укажет методы построения PR при минимальных вложениях.

Подробнее о бизнес-клубе Дмитрия Педенкова и анонсированной встрече можно узнать по телефону: 8-953-887-67-59 или электронной почте wise.nsk@yandex.ru.