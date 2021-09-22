В Новосибирской области началось обсуждение создания парка «Караканский бор»

В Новосибирской области началось обсуждение проекта постановления о создании особо охраняемой природной зоны в Караканском бору.

Публичные консультации о необходимости создания особо охраняемой территории — природного парка «Караканский бор» в Новосибирской области стартовали 22 сентября и продлятся до 30 сентября включительно. Об этом сообщается на сайте электронной демократии Новосибирской области.

Проект постановления «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения — природного парка «Караканский бор» Новосибирской области и об утверждении положения об особо охраняемой природной территории регионального значения — природного парка «Караканский бор» Новосибирской области» разработало региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Уточняется, что постановление позволит решить проблему захламления территории Караканского бора, самовольной вырубки леса и другое, что вызывает, в частности, сокращение площади ненарушенных экосистем, уничтожение мест обитания и произрастания редких растений, грибов, занесенных в Красную книгу, а также животных.

«Положение о природном парке «Караканский бор» может ограничить предпринимательскую и инвестиционную деятельность, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности природного парка «Караканский бор»», — сказано в документах.

Отметим, решение о присвоении Караканскому бору особого природоохраняемого статуса природного парка принял в прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Охраняемая зона разместится на площади около 110 тыс. га, за исключением земель населенных пунктов из границ природного парка. На примере особо охраняемой зоны Караканского бора в регионе планируется разработать образцовую модель в сфере лесных отношений.