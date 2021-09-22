Мэр Новосибирска объяснил поздний ремонт улицы Ватутина  

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил позднее начало дорожных работ на улице Ватутина. Он сообщил, что сроки ремонта сдвинулись из-за задержки финансирования.

Улицу Ватутина планируется отремонтировать за два года. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, завершение всех работ по контракту намечено на август 2022 года.

«Улица Ватутина, вошедшая в гостевой маршрут предстоящего молодёжного чемпионата мира по хоккею, ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Магистраль — от ул. Широкой до ул. Мира — будет отремонтирована в два этапа на дополнительно выделенные средства — 275 миллионов рублей.<…> В этом году двум подрядным организациям предстоит выполнить фрезерование дорожного полотна и нанести первый — выравнивающий слой»,— цитирует главу города пресс-центр мэрии Новосибирска.

По словам Анатолия Локтя, позднее начало работ на объекте связано с тем, что дополнительные средства на ремонт дорог были выделены городу во второй половине лета. С учетом времени, которое ушло на поиск подрядчиков для проведения дорожных работ, сроки сдвинулись.

«Все запланированные работы должны быть выполнены этой осенью. Оставлять на зиму отфрезерованную часть дороги нельзя. Поэтому укладка нижнего — рабочего — слоя должна быть завершена до зимы. Подрядчики понимают это, задача поставлена», сказал Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска отметил, что улица Ватутина находится в плохом состоянии, поэтому предусмотрен комплексный ремонт дороги — проезжей части, тротуаров, ограждений, светофорных объектов.

Так, в числе основных работ на объекте — исправление продольного и поперечного профиля покрытия дороги и устройство выравнивающего слоя, ремонт колодцев ливневой канализации, ремонт и замена бортовых дорожных камней, переустановка гранитных дорожных камней и другое.

Напомним, в Новосибирске также ведется ремонт проспекта Димитрова и реконструкция Вокзальной магистрали. Обе дороги вошли в число гостевых маршрутов Международного молодёжного чемпионата по хоккею в 2023 году.