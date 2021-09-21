«Информация неправильная»: Третьяк прокомментировал задержку в строительстве новосибирского ЛДС

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что информация о задержке в строительстве многофункциональной ледовой арены в Новосибирске является ложной. Ранее об отставании от графика работ сообщали сами региональные власти.

Информацию о задержках в возведении нового ЛДС Третьяк опроверг на встрече с журналистами 21 сентября.

«Информация о задержках строительства арены неправильная. Всё идет по плану, никаких срывов не будет. И в Новосибирске, и в Омске всё по графику. Никаких претензий. Уверен, что всё будет нормально», — заявил он, имея в виду также Молодёжный чемпионат мира по хоккею в Омской области, который пройдёт параллельно с новосибирскими соревнованиями в 2023 году (цитата по РИА «Новости»).

Президент ФХР также отметил, что федерация находится на связи с властями Новосибирской области и слаженно работает с оргкомитетом чемпионата.

Напомним, в августе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил о серьёзном отставании в сроках возведения новой ледовой арены. Задержку в работах он объяснил сложностями из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом и подорожанием строительных материалов.

Кроме того, как отмечалось ранее, ситуацию усугубила необходимость корректировки проектно-сметной документации объекта, из-за чего возникли проблемы с оплатой ранее выполненных работ. При этом региональные власти заверили, что строительство будет завершено вовремя благодаря графику, изначально предполагающему большой временной запас.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Главный спортивный объект соревнований – многофункциональную ледовую арену планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году.