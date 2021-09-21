Авиакомпанию «Сибирь» проверит прокуратура из-за отказа в перевозке пассажиров

Транспортная прокуратура проверяет новосибирскую авиакомпанию «Сибирь» (S7) после того, как компания не пустила на борт самолёта двух пассажиров. Как выяснилось, подобные инциденты перевозчик ранее уже допускал.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку в АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7) на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей. Как сообщили в пресс-службе ведомства 21 сентября, компания отказала двум пассажирам в перевозке.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей компанией 13.09.2021 неправомерно отказано в перевозке рейсом № 5249 по маршруту Новосибирск – Петропавловск-Камчатский двум пассажирам, имеющим авиабилеты, в связи с принятием к перевозке трансферных пассажиров, ранее не вылетевших иным рейсом», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Аналогичные нарушения компания уже допускала в августе-сентябре. Тогда её руководству внесли представления об устранении нарушений закона, а в отношении юридического лица было возбуждено шесть административных дел по ч.2 ст. 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований).

Напомним, в июле авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») выплатила по 100 тыс. руб. пассажирам самолета Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области.