Крупная сибирская сеть автосервисов приступила к продаже автомобилей с пробегом

Основанная в Омске сеть автокомплексов «Реактор» занялась торговлей автомобилей с пробегом. Проект реализуется совместно с ГК «Альянс», официальным дилером Hyundai, UAZ и Chevrolet в Омске. Шоу-рум дилера на Химиков теперь используется для торговли автомобилей с пробегом под брендом «Реактор».

Напомним, что сеть станций технического обслуживания автомобилей «Реактор» была основана бизнесменом Ильей Николиным в Омске. На сегодня она включает 26 СТО в Омске, Тюмени и Новосибирске.

ГК «Альянс» является официальным дилером Hyundai, UAZ, Chevrolet в Омске. До ухода американского концерна General Motors из России «Альянс» был его единственным представителем в Омске, продавая и обслуживая автомобили с двух площадок — на улице Химиков и улице Волгоградской, где группой компаний был построен полнофункциональный салон.

В компании решили реализовать совместный пилотный проект с сетью «Реактор» по продаже автомобилей с пробегом, задействовав для этого автокомплекс на Химиков. На сегодня на этой площадке также располагается сервис, открытый по франшизе «Реактора».

Благодаря такой коллаборации «Реактор» расширит перечень предлагаемых на рынке услуг, и автомобили с пробегом смогут заинтересовать большую клиентскую базу сети.

Пока проект затрагивает только Омск, о возможности его тиражирования в других регионах присутствия «Реактора» пока не сообщается.

Стоит отметить, что к сегменту присматривается также и основанная в Сибири крупная федеральная сеть станций постгранатийного обслуживания Fit Service. Как отмечал на онлайн-конференции «Автостата» в 2020 году директор по развитию сети Александр Гараньков, пока Fit Service в порядке эксперимента тестирует предложения о продаже автомобилей на своей клиентской базе, которая составляет более 1,5 млн автовладельцев. Таким образом, не исключалось, что со временем компания составит конкуренцию и в сегменте продаж автомобилей. Как пояснил «Континенту Сибирь» генеральный директор Fit Service Данил Соловьев, пока это направление не запущено из-за запуска более приоритетных проектов.

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