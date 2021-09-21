3 млн рублей потратят на новогоднюю иллюминацию центра Новосибирска

Мэрия Новосибирска направит 3 млн рублей на световое оформление центра города. К Новому году гирлянды украсят площадь им. Ленина и Вокзальную магистраль, сообщает пресс-центр мэрии.

Обновить световое оформление города планируется на площади им. Ленина и Вокзальной магистрали. Новогоднюю иллюминацию центра города разработали по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Подготовку к предстоящим новогодним праздникам я рассматриваю как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет зимой 2022-2023 года. В этот же период Новосибирск станет Новогодней столицей России. Профильным департаментам было дано поручение проработать вопросы, касающиеся праздничного оформления города», — сказал глава города.

На световое оформление центра города потратят 3 млн рублей. Иллюминацию обновят на площади Ленина и в Театральном сквере — их хотят украсить в одном стиле. Над Вокзальной магистралью планируется повесить 14 гирлянд через проезжую часть до пересечения с проспектом Димитрова.

«В следующем году продлим украшение до железнодорожного вокзала», — сообщил председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Отметим, в Новосибирске уже ведется подготовка к празднованию Нового года. Так, в начале сентября департамент по социальной политике мэрии Новосибирска объявил аукцион на поставку новогодних подарков. Стоимость контракта составила 6,8 млн рублей. В период с 22 ноября по 10 декабря подрядчик доставит в городские районные комплексные центры социального обслуживания и администрации 16 тыс. подарков для детей, которые находятся под опекой или в приемных семьях.

Напомним, Новосибирск готовится к проведению в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею. В рамках подготовки к мероприятию с 2019 года в городе возводят новую ледовую арену, которую планируется достроить к 2022 году.