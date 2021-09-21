Педагогам колледжей и техникумов Новосибирской области будут доплачивать за классное руководство

С сентября педагоги организаций системы профессионального образования (СПО) Новосибирской области будут получать доплаты по пять тысяч рублей ежемесячно за кураторство групп. На эти цели из федерального бюджета в регион направлено порядка 50 миллионов рублей.

Выплата регламентируется постановлением правительства Новосибирской области, подчеркнули в пресс-службе администрации региона 21 сентября.

«Для региона предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в сумме более 48,4 миллиона рублей за счёт средств федерального бюджета. За счёт данных средств с 1 сентября 2021 года будет осуществляться выплата вознаграждения за классное руководство (кураторство групп) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области в размере пяти тысяч рублей в месяц», — приводит слова министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука пресс-служба регионального правительства.

Министр подчеркнул, что нововведение коснётся всех учреждений среднего образования, расположенных на территории региона, в том числе обучающих людей с ограниченными возможностями здоровья. Выплаты будут получать педагоги 63 колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения.

Предоставление выплат находится на контроле правительства региона.

Школьные учителя начали получать доплаты за классное руководство с 1 сентября прошлого года по поручения президента России. В апрельском послании Федеральному Собранию Владимир Путин распорядился установить такие же выплаты для педагогов учреждений среднего профессионального образования.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области собираются передать в ведомство региона Куйбышевский сельскохозяйственный техникум, чтобы оказать поддержку учреждению.