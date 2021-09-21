Партия «Единая Россия» по итогам состоявшихся выборов подтвердила статус ведущей политической силы Новосибирской области, победив как по спискам, так и в трех из четырех одномандатных округов.

В регионе подвели итоги выборов в Государственную Думу РФ. В этом году впервые для голосования было отведено три дня – с 17 по 19 сентября. Как сообщила глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона 20 сентября, «Единая Россия» в Новосибирской области набрала 35,35% голосов, КПРФ – 25,86%, ЛДПР – 9,61%, партия «Новые люди» – 8,71%, партия «Справедливая Россия» – 6,94%.

В одномандатных округах, как ранее писал «Континент Сибирь», победу одержали Олег Иванинский, Дмитрий Савельев и Виктор Игнатов, представляющие «Единую Россию». Еще в одном округе большинство голосов набрал Александр Аксёненко – кандидат от партии «Справедливая Россия».

Если посмотреть динамику, то «Единая Россия» удерживает планку с небольшими отклонениями.

«На мой взгляд, для «Единой России» результаты на выборах в таких ключевых и в то же время непростых с политической точки зрения регионах являются важными. Оппозиция не смогла добиться здесь значимых результатов, так как у ее представителей нет серьезных успехов в рамках своей работы, и «Единая Россия» показала, что остается ведущей политической силой в Новосибирской области. Это победа была одержана в конкурентной борьбе в регионе, который считался «красным», где мэр Новосибирска – коммунист. И работа «Единой России», и руководства региона в рамках избирательной кампании будет оценена позитивно», – отметил политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Политический аналитик, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также подчеркнул, что избирательная кампания в Новосибирской области была конкурентной. «По моему мнению «Единая Россия» продемонстрировала, что умеет держать удар и смогла выступить успешно по спискам и в большинстве одномандатных округов. На этих выборах было важно не только одержать победу, но и закрепить лидерские позиции в тех регионах, где оппозиция рассчитывала на определенные успехи. Роль также сыграли те инициативы, которые во многом благодаря «Единой России» реализуются в регионе: инфраструктурные проекты и отношение федеральных властей к Сибири и Дальнему Востоку как к ключевым регионам страны», – рассказал Владимир Шаповалов.

Политтехнолог, гендиректор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов отметил, что результаты «Единой России» в Новосибирской области на выборах в Госдуму свидетельствуют также о том, что губернатор региона Андрей Травников продолжает держать регион под контролем и его поддержка остается на достаточно хорошем уровне.

Также он обратил внимание, что в целом голосование в Новосибирской области соответствует федеральным трендам. Здесь пятипроцентный барьер преодолели ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия». По его словам, эта «тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и также результаты соответствуют общероссийской динамике».