Эксперты: «Единая Россия» удерживает политическое лидерство в Новосибирской области по итогам выборов в Госдуму

Сюзанна Закарян
 
Партия «Единая Россия» по итогам состоявшихся выборов подтвердила статус ведущей политической силы Новосибирской области
Фото предоставлено "Единой Россией"

Партия «Единая Россия» по итогам состоявшихся выборов подтвердила статус ведущей политической силы Новосибирской области, победив как по спискам, так и в трех из четырех одномандатных округов.

В регионе подвели итоги выборов в Государственную Думу РФ. В этом году впервые для голосования было отведено три дня – с 17 по 19 сентября. Как сообщила глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона 20 сентября, «Единая Россия» в Новосибирской области набрала 35,35% голосов, КПРФ – 25,86%, ЛДПР – 9,61%, партия «Новые люди» – 8,71%, партия «Справедливая Россия» – 6,94%.

Андрей Травников Единая Россия

Чем отличались выборы в Госдуму 2021 в Новосибирской области от предыдущих кампаний

В одномандатных округах, как ранее писал «Континент Сибирь», победу одержали Олег Иванинский, Дмитрий Савельев и Виктор Игнатов, представляющие «Единую Россию». Еще в одном округе большинство голосов набрал Александр Аксёненко – кандидат от партии «Справедливая Россия».

Если посмотреть динамику, то «Единая Россия» удерживает планку с небольшими отклонениями.

«На мой взгляд, для «Единой России» результаты на выборах в таких ключевых и в то же время непростых с политической точки зрения регионах являются важными. Оппозиция не смогла добиться здесь значимых результатов, так как у ее представителей нет серьезных успехов в рамках своей работы, и «Единая Россия» показала, что остается ведущей политической силой в Новосибирской области. Это победа была одержана в конкурентной борьбе в регионе, который считался «красным», где мэр Новосибирска – коммунист. И работа «Единой России», и руководства региона в рамках избирательной кампании будет оценена позитивно», – отметил политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперты: «Единая Россия» удерживает политическое лидерство в Новосибирской области по итогам выборов в Госдуму - Изображение

В Центре общественного наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму в Новосибирской области подвели итоги

Политический аналитик, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также подчеркнул, что избирательная кампания в Новосибирской области была конкурентной. «По моему мнению «Единая Россия» продемонстрировала, что умеет держать удар и смогла выступить успешно по спискам и в большинстве одномандатных округов. На этих выборах было важно не только одержать победу, но и закрепить лидерские позиции в тех регионах, где оппозиция рассчитывала на определенные успехи. Роль также сыграли те инициативы, которые во многом благодаря «Единой России» реализуются в регионе: инфраструктурные проекты и отношение федеральных властей к Сибири и Дальнему Востоку как к ключевым регионам страны», – рассказал Владимир Шаповалов.

Политтехнолог, гендиректор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов отметил, что результаты «Единой России» в Новосибирской области на выборах в Госдуму свидетельствуют также о том, что губернатор региона Андрей Травников продолжает держать регион под контролем и его поддержка остается на достаточно хорошем уровне.

Также он обратил внимание, что в целом голосование в Новосибирской области соответствует федеральным трендам. Здесь пятипроцентный барьер преодолели ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия». По его словам, эта «тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и также результаты соответствуют общероссийской динамике».

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