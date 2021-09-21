Экскаваторно-автомобильный комплекс Hitachi повысит производительность «Разреза Восточного»

Новая техника увеличит объем вскрышных работ на 15%.

На «Разрезе Восточном» начинает работу экскаваторно-автомобильный комплекс (ЭАК), который включает в себя два горных экскаватора Hitachi EX3600 с объемом ковшей 22 м3 и десять самосвалов Hitachi EH3500 грузоподъемностью 180 тонн. Техника будет работать в связке, как единая система в составе горнодобывающего предприятия. Ввод в эксплуатацию нового комплекса для разработки вскрышных пород, поставленного на разрез одним из подрядчиков предприятия, соответствует стратегии Группы «Сибантрацит», направленной на использование высокопроизводительного горнотранспортного оборудования большой единичной мощности.

Сейчас вскрышные работы выполняют экскаваторы с емкостью ковшей от 6 до 15 м3 и БелАЗы грузоподъемностью 90-130 тонн. Комплекс Hitachi сможет ежемесячно отгружать до 900 тыс. м3 горной массы. С его запуском объем вынимаемой вскрышной породы «Разреза Восточного» вырастет на 15% и достигнет 4,4 млн м3 в месяц.

«Увеличение объема вскрышных работ – это хороший задел для роста добычи антрацита на «Разрезе Восточном» в будущем. В этом году добыча угля предприятиями Группы «Сибантрацит» превысит 23 млн тонн, «Разрез Восточный» планирует обеспечить около 30% этого объема. Высокопроизводительная техника поможет нам достичь плановых показателей», — отметил исполнительный директор ООО «Разрез Восточный» Евгений Морозов.

Использование большегрузной техники повышает интенсивность и эффективность горных работ и оптимизирует затраты компании – на 1 м3 перевезенной вскрышной породы расходуется меньше дизельного топлива. Соответственно снижается объем выбросов в атмосферу выхлопных газов вокруг карьера, что положительно сказывается и на экологической обстановке региона. Использование техники большой единичной мощности повышает безопасность на технологических дорогах.

«Разрез Восточный» продолжит реализовывать программу перевода предприятия на большегрузную технику. В ноябре 2021 года поступит карьерный экскаватор Liebherr-9400 с объемом ковша 22 м3. До конца года на «Разрез Восточный» придут еще 10 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн.