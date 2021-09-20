Константин Терещенко победил на выборах в горсовет Барабинска

Самовыдвиженец Константин Терещенко победил на выборах депутатов горсовета Барабинска, сообщает пресс-служба администрации Барабинского района Новосибирской области.

По данным местного избиркома, бывший депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко одержал победу на прошедших выборах по одномандатному округу №8 Барабинска. Он набрал 172 голоса. На втором месте оказалась Ирина Раздобарова с 90 голосами. За отца Константина Терещенко Евгения проголосовало 38 избирателей.

«На округе №8 за право обладания мандатом боролись 8 кандидатов. В прошлом представляющий интересы избирателей этого микрорайона Константин Терещенко вновь подтвердил свой статус избранника», — сообщает пресс-служба администрации района.

Отметим, в выборах также принял участие брат Константина Сергей Терещенко. Он занял второе место на выборах депутатов горсовета Барабинска по округу №6, набрав 169 голосов. Ранее окружной избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Сергей Терещенко требовал признать незаконным решение избирательной комиссии и «устранить нарушение его прав». Суд удовлетворил исковое заявление Терещенко.

Напомним, Константина Терещенко лишили депутатских полномочий в конце 2020 года. Он не указал в ежегодном отчете о доходах новогодние детские подарки, которые выдали его супруге на работе, а также пустой банковский счет.

Впервые Терещенко выиграл выборы в Совет депутатов Барабинска в 2011 году при поддержке «Единой России». В 2015 году выдвигался в Заксобрание Новосибирской области как независимый кандидат, избирком отказал ему в регистрации. В 2016 году самовыдвиженцем в Барабинске обошел спикера местного горсовета, единоросса Александра Кибальникова.

В 2017 году Терещенко лишили мандата. Предлогом стали недочеты в декларации, но уже в 2018 году на довыборах он вернул депутатские полномочия. В июне 2020 года Константин Терещенко вновь планировал избираться в региональный парламент в качестве самовыдвиженца. Он попросил поддержки областного обкома КПРФ, предлагая объединить усилия.