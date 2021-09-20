160 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, в Новосибирской области за сутки выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19.

По данным на 20 сентября, в Новосибирской области за сутки от заболевания скончались десять пациентов (днем ранее — 12): мужчины в возрасте 54, 66, 67, 82, 86, 89 лет, а также две женщины в возрасте 68 лет и женщины 55 и 70 лет. Всего от заболевания в регионе погибли 2 869 человек.

За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 160 жителей Новосибирской области (днем ранее — 164). В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 1 730 пациентов (19 сентября — 1 689), в отделениях реанимации от заболевания лечатся 145 человек (днем ранее — 146). Аппарат ИВЛ требуется 18 пациентам (днем ранее — 28). За все время в регионе зарегистрированы 61 858 случаев коронавируса.

В Кузбассе за прошедшие сутки заболевание выявили у 163 человек (19 сентября — 168), шесть пациентов скончались (днем ранее — 5). В медицинских стационарах, в обсерваториях и на домашней 14-дневной изоляции находится 10283 человека, медицинскую помощь получают 1 373 пациента с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае, по данным на 20 сентября, за сутки выявлено 240 новых случаев заражения COVID-19 (днем ранее — 239), от заболевания скончались 23 жителя края (19 сентября — 23). В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 2 645 человек (днем ранее — 2 606). Тяжело переносят заболевание 521 пациент, 213 из них требуется аппарат ИВЛ.

Напомним, новосибирские власти готовится к четвертой волне коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, очередной всплеск заболеваемости ожидается в конце сентября. Эксперты сообщают, что волна продлится два — три месяца и не исключают возможного сочетания COVID-19 с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью.

В регионе растет число заболевших ОРВИ и пневмонией, а также замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходима вакцинация.

В период проведения выборов на избирательных участках региона действовали пункты вакцинации от COVID-19, однако в области также работают прививочные пункты в медучреждениях, торговых центрах и других — для удобств жителей Новосибирской области создана интерактивная карта, на которой указаны пункты вакцинации от коронавируса и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.