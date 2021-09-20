Чем отличались выборы в Госдуму 2021 в Новосибирской области от предыдущих кампаний

Сегодня в Новосибирской области подводят итоги выборов в Государственную Думу РФ. В этом году впервые для голосования было отведено три дня – с 17 по 19 сентября. Сохранила ли партия «Единая Россия» вопреки ожиданиям несистемной оппозиции свое лидерство? Какие партии преодолели заградительный 5% барьер в парламент? Кто победил на одномандатных округах? Стали ли выборы легитимными и как повело себя «Умное голосование», читайте в материале «Континента Сибирь».

Первый день голосования ознаменовался для Новосибирской области одной из самых низких явок по стране. Соцсети запестрели графиками, где регион занимал предпоследнюю строчку. В первый день проголосовали всего 10,35% избирателей. Второй день голосования также показал слабую активность избирателей. К урнам пришли всего 19,27%. По данным избирательной комиссии Новосибирской области явка избирателей в регионе на 12.00 19 сентября составила 514991 человек или 23,86%. В то время как в соседнем Кузбассе она приблизилась к 62%. Впрочем, другие сибирские регионы, кроме Тувы, где зафиксирована самая высокая явка 67,27%, поразительной активностью избирателей похвастать тоже не могли.

Однако к вечеру избиратели мобилизовались и, по данным Новосибирской избирательной комиссии, к урнам пришли 37,74%. Это выше, чем в 2016 году, когда депутатов Госдумы выбрали 34,8% избирателей региона. Среди сибирских регионов лидерами по явке в 2021 году по-прежнему остались Кемеровская область (75,87%) и Республика Тыва (77,44%). Красноярский край показал явку 41,6%, Алтайский край, Томская и Омская области более 40%.

Какие партии прошли в парламент

Как сообщила глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона 20 сентября, «Единая Россия» в Новосибирской области набрала 35,35% голосов, КПРФ – 25,86%, ЛДПР – 9,61%, партия «Новые люди» – 8,71%, партия «Справедливая Россия» – 6,94%. Таким образом, «Единая Россия» и ЛДПР ухудшили свои результаты по сравнению с 2016 годом. Тогда они получили 38,26% и 19,54% соответственно. И если ЕР потеряла всего 3 с небольшим процента, то ЛДПР проиграла самой себе значительнее – 10%.

КПРФ и «Справедливая Россия – За правду», наоборот, улучшили результаты. Число голосующих за КПРФ в 2016 году в области составило 19,55%, а за «СР» – 5,61%. Хороший старт показала партия «Новые люди» не только в Новосибирской области, а и по всей стране. Партия уверенно преодолела 5-ти процентный барьер для попадания в российский парламент.

Если посмотреть динамику глубже и вспомнить результаты выборов в Госдуму 2011 года, то по данным ЦИК, «Единая Россия», получившая тогда 33,84%, удерживает планку с небольшими отклонениями. Два избирательных цикла подряд с 2011 по 2016 год «Справедливая Россия» теряла поддержку в Новосибирской области с 12,69% до 5, 61% соответственно. У ЛДПР в 2011 году результат – 15,7% – был ниже, чем в 2016. Но в этом году либерал-демократы свои позиции сдали вновь, и их результат оказался еще ниже. Коммунисты в этом году довольны своим результатом. За них проголосовало на 6% больше, чем в 2016, но они не смогли повторить свое достижение в 2011, когда за КПРФ отдали голоса 30,25% избирателей.

«В этой избирательной кампании наши оппоненты использовали против нас новые технологии, – пояснил возросший результат КПРФ «Континенту Сибирь» первый секретарь обкома коммунистов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – В частности, непосредственно против меня, как руководителя местного самоуправления и секретаря областной партийной организации (в Новосибирске был организован сбор подписей за отставку мэра). Это никак не сказалось на настроениях коммунистов и наших сторонников, наоборот, это нас сплотило и мы прошли избирательную кампанию очень достойно».

Ожидаемым сюрпризом на думских выборах стал высокий для партии-новичка результат «Новые люди». Она преодолела 5% барьер и обеспечила кандидату по партийному списку Дарье Карасёвой возможность попасть в Госдуму. «Честно говоря, мы даже не ожидали, что поддержка будет настолько огромной, – прокомментировала результаты избирательной кампании нашему изданию Дарья Карасева. – Во многом это результат той работы, которую мы ведём в Новосибирской области с самого основания партии «Новые люди». Почти в каждом районе Новосибирска и области мы нашли людей, которые были далеки от политики, но уже меняли жизнь к лучшему «на местах». Это действительно новые люди в политике – и мы рады, что смогли привлечь их в наше сообщество. Люди устали от старых подходов и одних и тех же лиц в политике. «Стабильность» понемногу превращается в застой, и это все понимают. Обновление необходимо на всех уровнях власти: от Госдумы и до горсоветов Татарска или Куйбышева. И очень хорошо, что этот запрос, уже не первый год витавший в воздухе, обрёл форму в виде нашей партии», – ответила молодой политик.

Комментируя итоги выборов на аппаратном совещании, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что «голосование проходило на высоком организационном уровне, обозначив две тенденции, которые предстоит проанализировать и подтвердить объективными цифрами. Это значительное снижение количество ошибок в работе со стороны членов избирательных комиссий, а соответственно, и жалоб на них, и на порядок возросшую оперативность реагирования на возникающие вопросы, жалобы и сомнения, которые поступали со стороны как кандидатов, так и наблюдателей от политических партий». Также Андрей Травников напомнил, что следующая масштабная избирательная кампания ожидается в 2023 году – в Новосибирской области пройдут выборы губернатора региона. И чтобы она также прошла на высоком организационном уровне, начинать к ней готовиться нужно уже сейчас. Глава региона дал поручения правительству проанализировать итоги и подготовиться к следующим выборам, «чтобы в 2023 году у нас еще на более высоком организационном и оперативном уровне все прошло». Это заявление за два года до предстоящих губернаторских выборов стало своеобразным сюрпризом. Можно предположить, что за ним последуют решения, которые позволят Андрею Травникову заранее укрепить свои позиции в регионе.

Округа и Умное голосование

Что касается одномандатных округов, то здесь ситуация развивалась, как и предполагал «Континент Сибирь». На трех из четырех округов победили единороссы. Четвертый округ №137, по которому ранее избирался Александр Карелин, выиграл кандидат от «Справедливой России» Александр Аксёненко, которому ЕР выдала карт-бланш. Тогда на условиях анонимности собеседники нашего издания подтверждали, что существует определенная договоренность не выставлять сильного кандидата от ЕР на 137 округе. «Аксёненко для области будет полезнее в Госдуме», – сказал единоросс, а другой отметил, что у партии «нет кандидатов, которые могли бы составить ему конкуренцию».

Повлиять на итог голосования по одномандатным округам пыталась несистемная оппозиция, предложив кандидатов для «Умного голосования» (УГ). Однако с этим выбором не согласились даже те кандидаты, которые ранее избирались в Новосибирской области при поддержке УГ.

Первой возмутилась кандидат от партии «Родина» по 137 округу, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. На своей странице в Фейсбуке она рассказала: «Умное голосование не стало поддерживать мою кандидатуру, потому что я не согласилась выполнить их условие. Войти во фракцию Коалиции в горсовете Новосибирска в случае, если моей победы на выборах в Госдуму не случится». На этом округе УГ предложила кандидатуру Виталия Новоселова от КПРФ. «Я не знаю, на каких условиях договорились в этом случае. Раз уж тут вообще существует понятие условий… На мой взгляд, такая политика Умного Голосования ошибочна и недальновидна. Она приводит к разочарованию людей в этом инструменте, который казался ценным», – написала Наталья Пинус. За эти высказывания, кстати, она подверглась остракизму со стороны бывших сотоварищей по Коалиции Андрея Гладченко и депутата горсовета Сергея Бойко.

Против поддержки коммунистов УГ выступил и другой кандидат от партии «Родина», депутат Заксобрания Новосибирской области Константин Антонов, выдвинувший свою кандидатуру по округу № 135. Напомним, в прошлом году Антонов – руководитель Новосибирского филиала прокремлевского фонда ФоРГО, был избран в Заксобрание при поддержке «Умного голосования». На своей странице в Фейсбуке он высмеял тех, кто, голосуя за коммунистов, предложенных УГ, сообщал в соцсетях, что шел к урне, зажав нос: «Они голосуют «зажав нос». Никогда бы не подумал, что вроде бы, приличные, неглупые люди, на самом деле безмозглые идиоты». На эту реплику откликнулся Сергей Бойко, напомнив, что на выборах в Заксобрание УГ поддержало Антонова, и предложил ему сдать мандат.

Анатолий Локоть, комментируя «Континенту Сибирь» свое отношение к тому, что УГ поддержало кандидатов коммунистов, сказал: «Здесь борьба идёт за протестный электорат, кто видит сценарий выхода страны из кризиса в некой альтернативной системе взглядов и альтернативной программе. И мы, выдвигая свою программу, как раз боролись за тех, кто не согласен. Мы априори считаем, что те, кто голосует за КПРФ, это умные люди. Это не игра слов. Осмыслить происходящее и отдать голос за КПРФ – это умный и продуманный шаг».

Впрочем, УГ поддерживало не только коммунистов. На 135 округе оно выступило за Игоря Украинцева от партии «Зеленые». Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы от Новосибирской области, теперь проживающий на Украине, на своей странице в Фейсбуке написал следующее: «С большим интересом следил за ситуацией в новосибирском округе № 135. Там УГ сделало «необъяснимый» (для тех, кто не в теме) выбор в пользу Игоря Украинцева (Зеленые, ранее — ЛДПР), да еще и Навальный прямо отдельно написал про «ужасного единоросса» Олега Иванинского (бывшего министра здравоохранения области, вполне обычного и совершенно незлобного чиновника без особых взглядов). Притом, что у Иванинского был сильный и достойный конкурент из КПРФ, известный в городе журналист Андрей Жирнов». По мнению Пономарева, это объясняется тем, что за Украинцевым стоит известный новосибирский застройщик Илья Поляков.

Сам Илья Поляков так прокомментировал «Континенту Сибирь» это высказывание: «На выборах 2020 года «Умное голосование» поддержало нас обоих (Илья Поляков – депутат Заксобрания Новосибирской области, Игорь Украинцев – депутат Совета депутатов Новосибирска. прим. «КС»), и для меня неудивительно, что сейчас УГ рекомендовало голосовать за Украинцева. Никаких договорённостей на этот счёт не было. Честно говоря, непонятно даже, с кем и о чём договариваться, поскольку эффективность этого инструмента невозможно просчитать. Убеждён, что новосибирцы, хорошо знакомые с работой Украинцева, голосовали бы за него вне зависимости от каких-либо посторонних рекомендаций».

То, что эффективность УГ не поддается прогнозированию, подтвердили результаты думской кампании. Все кандидаты УГ в Новосибирской области проиграли. Выборы в Госдуму-2021 показали полную недееспособность технологии в регионе.

Самым ярым противником «ЕР» на этих выборах выступал Сергей Бойко. В соцсетях и на YouTube он выкладывал ролики про действующих депутатов Госдумы и Заксобрания, а также кандидатов на этих выборах от «ЕР», под названием «Омерзительная восьмерка». В них фигурировали Максим Кудрявцев, Андрей Каличенко, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Ирина и Игорь Диденко, Дмитрий Савельев. Когда дело дошло до Александра Жукова, контент был заблокирован на YouTube. А сам Бойко, по информации «Континента Сибирь» от источников в горсовете, улетел на Кипр. Что не помешало ему вести трансляции и комментировать ход избирательной кампании в соцсетях. Любопытно, что вчера в эфире дружественного ему ресурса Тайга.инфо Бойко постеснялся обсуждать, откуда он выходит в эфир… «Континент Сибирь» пытался до него дозвониться и отправил вопросы политику в социальных сетях, но Сергей Бойко не ответил.

Как показали итоги выборов по одномандатным избирательным округам, к советам УГ большинство избирателей мало прислушивались. Отрыв фаворитов избирательной гонки от соперников таков, что вряд ли окончательный подсчет голосов повлияет на ситуацию.

На округе №135 первое место занял Олег Иванинский от «Единой России» (31,29%), у Андрея Жирнова от КПРФ 24,76%. На округе №136 – Дмитрий Савельев от «Единой России» (40,71%), у ближайшего соперника Рената Сулейманова от КПРФ –19,82%. В лидеры на округе №137 вышли Александр Аксёненко от партии «Справедливая Россия – за правду» (29,57%) и Виталий Новосёлов от КПРФ (24,79%). На округе №138 больше всего голосов набрал Виктор Игнатов от «Единой России» – 35,88%, у его оппонента Романа Яковлева от КПРФ – 28,31%.

Но это не значит, что исход выборов был предопределен. Во время подсчета голосов складывались драматические для ЕР коллизии. Что свидетельствовало о том, что борьба на округах была реальной. Представители КПРФ на округах порой буквально дышали в спину, отставая от фаворитов-единороссов на 1-3 процента. На 137 округе вначале подсчета справедливоросс Аксёненко уступал коммунисту Новоселову. «Это была первая для меня избирательная кампания в Госдуму, – рассказал «Континенту Сибирь Александр Аксёненко. – Естественно, это другой масштаб, совершенно другие вводные по сравнению с выборами в Заксобрание Новосибирской области. Число избирателей больше в 10 раз – около 500 тысяч. Во время предвыборной кампании я объездил практически весь округ, побывал почти в каждом сельсовете, встретился с большим количеством людей. Это был колоссальный опыт. Мы вели сложный и одновременно интересный и полезный диалог с народом. На встречах поднимались сложные вопросы, но главное – было понимание, как их можно решить на законодательном уровне».

Подводя итоги

О том, чем отличалась избирательная кампания в Госдуму в 2021 году, «Континент Сибирь» спросил известных новосибирских политиков и политологов. К сожалению, не все акторы избирательной кампании были доступны для комментариев. Но практически все, с кем нашим корреспондентам удалось поговорить, отмечали, что предвыборная борьба не выходила за рамки политических правил и приличий. Большинство участников думской кампании отметили, что выборы проходили в обстановке честной состязательности, каких-то серьезных нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов, не было. По поводу черного пиара мнения разошлись. Кто-то его вовсе не заметил, кто-то посчитал, что он был на уровне прошлых лет.

По мнению новосибирского политолога Владимира Леонтьева, прошедшая избирательная кампания в Госдуму была спокойной ровной, без видимых всплесков. «Я бы отметил, что более уверенной на этот раз выглядела «Единая Россия». Ее кандидаты были самодостаточны и уверенно держались, несмотря на критику в их адрес. Раньше ЕР не всегда могла достучаться до своих избирателей, в этом электоральном цикле ей чаще всего это удавалось. Другие думские партии – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» – вели стандартную кампанию, которую я бы охарактеризовал, как стабильную». Политолог отметил еще одну тенденцию, на его взгляд, на этих выборах были активнее небольшие, новые партии. «Я не сказал бы, что наши демократические институты стали круче. Но, тем не менее, малые партии получили возможность высказываться. С одной стороны, это хорошо, потому что мы услышали голос не только большинства, но и меньшинства. С другой, к сожалению, эти партии сделали ставку на популизм. Яркий пример – сбор подписей за отставку мэра Новосибирска. На мой взгляд, они могли бы набрать больше процентов, если бы шли с реальными предложениями, а не громкими лозунгами».

Из минусов этой избирательной кампании Владимир Леонтьев отметил то, что партиям не удалось расширить круг избирателей, приходящих на выборы. «Они сосредоточились на себе, на округах. И никто не предложил всем вместе поработать на явку, сказать – нам нужно, чтобы все пришли. Этого не получилось. Не акцентировали, не подчеркнули, как важно прийти и проголосовать. Хотя им в помощь были и социология, и опросы общественного мнения, которые подсказывали, на что нужно обратить внимание. Надо было додумать, доработать в этом вопросе. На мой взгляд, если бы не обращение президента, который призвал прийти на выборы, проявить гражданскую позицию, явка была бы еще ниже. И здесь даже нельзя списать на боязнь заражения коронавирусом. Люди уже адаптировались к новым условиям. Редко, кто самоизолируется. Дело в том, что никто не работал на повышение явки», – считает политолог.

Одной из отличительных особенностей прошедшей избирательной кампании первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров считает то, что «несистемная оппозиция стала более цинична». «Порой она переходила всякие границы дозволенного. То, что раньше считалось плохим тоном, сейчас ставится чуть ли не в заслугу, безобразно себя вели. Даже если они оппонируют «Единой России» – это не значит, что надо устраивать из выборов выгребную яму. И, к сожалению, на данный момент эта тенденция. Потому что повторяется от выборов к выборам. Я не могу понять, почему они не думают, что выборы закончатся, а жизнь будет продолжаться. Неужели нельзя себя блюсти, вот в чем вопрос. Делают из выборов вселенскую проблему, ставят их на один уровень с какой-то катастрофой вселенского масштаба, хотя это не более чем эпизод в истории страны. После того, как послушаешь или посмотришь дебаты, почитаешь программы, складывается впечатление, что эти кандидаты принимают избирателей за идиотов, несут ахинею, которая не имеет никакого смысла, и уже не стесняются. Я хотел бы пожелать всем политикам и оппонентам быть для людей примеров общей культуры, а не тем как они себя показали во время этих выборов», – отметил в беседе с «Континентом Сибирь» Андрей Панфёров. Кроме того, он обратил внимание, что те, кто интересуется политической жизнью страны, подходят к выборам спокойно, со знанием дела. «Они голосуют за ту партию, за которую считают нужным, и делают это осознанно. В этот раз на избирательных участках было много молодых людей от 20 до 30 лет. А политически одержимые, что сказать, остается их только пожалеть», – считает единоросс. Он также отметил, что эта избирательная кампания была хорошо и грамотно организована. «Государство подошло предметно, понимая, что и внутри, и снаружи будет достаточное количество сил, которые захотят опорочить госсистему. Не получилось. Потому что достойных людей у нас гораздо больше», – подчеркнул Панфёров.

Игорь Украинцев назвал одним из новшеств думской кампании сохранение тренда в сторону социальных сетей. «В прошлом году классические методы ещё хоть как-то работали. Например, агитация от двери к двери, массовое распространение газет, бомбардировка листовками. Но в этом году у меня сложилось ощущение, что они не работают совсем. Сегодня работает личное общение. Личное общение в ходе очных встреч с избирателями и личное общение через социальные сети», – рассказал кандидат «Континенту Сибирь».