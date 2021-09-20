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2,4 млрд рублей предлагает новосибирское ПАТП-4 за поставку автобусов
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В Новосибирской области подведены промежуточные итоги выборов в Госдуму РФ
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск
Колумнист «Континента Сибирь»
Заместитель председателя Общественного совета при ФАС России, кандидат юридических наук
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