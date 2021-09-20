Житель Новосибирской области проголосовал из «ковидного» госпиталя на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму РФ, прошедших в российских регионах с 17 по 19 сентября, жителю Новосибирской области разрешили проголосовать из «ковидного» госпиталя на базе больницы в Куйбышевском районе. Мужчине пытались объяснить рискованность мероприятия, но он настоял на реализации своего избирательного права.

Как рассказала в понедельник глава облизбиркома Ольга Благо, пациенту Куйбышевской ЦРБ, на базе которой развёрнуты койки для больных с коронавирусной инфекцией, разрешили проголосовать в специальном помещении. Там медики обеспечили все меры эпидемиологической безопасности для членов избирательной комиссии.

«Мы пытались объяснить избирателю, что риски большие для участковой комиссии, но он настаивал, и мы совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области и администрацией больницы организовали такую работу, чтобы он проголосовал в отдельном, выделенном больницей безопасном помещении с обеспечением безопасности членов участковой комиссии», — рассказала Ольга Благо на пресс-конференции 20 сентября.

Глава облизбиркома также отметила, что голосование 17-19 сентября прошло в ещё одном медучреждении региона – новосибирской городской больнице №11.

Ранее сообщалось о промежуточных итогах выборов в Госдуму в Новосибирской области. Кроме того, стало известно, что в Омской области, по предварительным результатам прошедшего голосования, лидирует КПРФ.