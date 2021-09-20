Губернатор Андрей Травников потребовал ускорить подключение социальных объектов к теплу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал ускорить подключение отопления в детских садах и школах региона, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников, в ходе оперативного совещания в правительстве региона 20 сентября, обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость скорейшего подключения отопления в детских садах и школах.

«Коллеги, обращу внимание на информацию о том, что не все муниципалитеты приступили к подключению даже социальных объектов к теплу. Мы об этом говорили на прошлой, позапрошлой неделе, продолжаются мои поездки по городским округам и муниципальным районам. Я внимательно слежу за выполнением поручения, даю вам обратную связь — если в Новосибирске, ряде других крупных муниципалитетов, социальные объекты своевременно подключены, и мы это видим по статистике минздрава, минобразования, то в некоторых населенных пунктах, городах, при посещении детских поликлиник, педиатры прямо говорят — растет детская заболеваемость ОРВИ из-за того, что не подключено отопление в детских садах и школах. Еще раз говорю— это очень важно, если у вас есть какие-то сложности с подключением — выходите напрямую на Сергея Сёмку (заместитель губернатора Новосибирской области — прим. «Континент Сибирь»), он будет оказывать максимальное содействие. Тепло нужно подавать» — сказал Андрей Травников.

О ходе отопительного сезона участникам совещания доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. По данным на 20 сентября, отопительный сезон начат в 28 районах и 5 городских округах области. Начиная с 22 сентября отопительный сезон начнется еще в 2 районах Новосибирской области, при этом технологический запуск отопительных систем начат на всей территории региона. По состоянию на 17 сентября, подключено 44% объектов социальной сферы и 20% жилого фонда Новосибирской области.

Напомним, в региональном минздраве сообщили, что в Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей увеличился на 46,2 %, при этом среди заболевших 60% — дети. Увеличение количества обращений больных ОРВИ также отмечают в медицинских учреждениях Новосибирска — так, из-за резкого роста случаев ОРВИ у детей возле поликлиники в городе собралась очередь.

В Новосибирске отопительный сезон начнется с 20 сентября. При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил начать подключать в ручном режиме к теплу соцучреждения по заявкам их руководителей. По данным на 16 сентября, до официального начала отопительного сезона к теплу подключили 209 объектов города, из них 174 — школы и детские сады.