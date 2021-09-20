Обсуждения регионального бюджета перешли в активную фазу – свои выводы и предложения на эту тему сегодня, 20 сентября, представил на заседании правительства Новосибирской области министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Главным итогом за прошедший год министр назвал сохранение деловой активности, главной целью на ближайшие годы – максимально активное привлечение федеральных целевых программ.

Копившийся на протяжении 2020 года вынужденный отложенный спрос оказал на экономическое развитие региона, по словам заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, сильный эффект, как положительный, так и отрицательный. С одной стороны, экономика получила передышку, с другой – это разогнало проинфляционные риски, которые на ближайшие три года стали одним из главных вызовов в работе минфина. Также в число «спасательных кругов» для экономики в прошедшем году министр назвал налог на профессиональный доход, который стал внедряться в Новосибирской области раньше, чем в большинстве сибирских регионов, а также инвестиционный вычет по налогу на прибыль, за счет которого, по словам Виталия Голубенко, за год позволило бизнесу вложить в инвестиционные программы около полумиллиарда рублей.

Министр также сообщил, что потери местных бюджетов, вызванные отменой с начала 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), областной бюджет полностью возмести, введя дополнительные нормативы по упрощенной системе налогообложения (УСН). Которые составили даже больше, чем собирали муниципалитеты от ЕНВД (1,4 млрд рублей против 1,1 млрд). Потери от утраты социальной активности из-за коронавирусных ограничений, по словам главы минфина, также погашены «практически полностью».

Что касается бюджета области, его в ближайшие годы можно назвать «федерально ориентированным». Виталий Голубенко отметил, что Новосибирская область, в отличие от многих других, с началом коронакризиса вместо секвестра расходов предпочла получить больше денег за счет заимствований, чему также способствовала реструктуризация Москвой уже имеющихся заимствований. Крупные федеральные проекты, реализуемые в настоящее время, министр оценил очень высоко и предложил сделать одним из главных приоритетов работы привлечение как можно большего объема целевого финансирования.

«Это серьезный вызов. К 2024 году мы должны качественно разместить федеральные деньги под инфраструктурные проекты, которые будут очень полезны реальному сектору нашей экономики», – подчеркнул Виталий Голубенко.

В то же время он призвал не увлекаться «жизнью в долг», напомнив о том, что требования по безопасности долговой нагрузки сейчас растут и будут расти дальше.