Новосибирские врачи прооперировали пациента с пороком сердца без разреза грудной клетки

Специалисты новосибирского центра Мешалкина провели уникальную в мировой хирургической практике операцию 36-летнему пациенту с пороком клапана сердца. Мужчину прооперировали с сохранением целостности грудной клетки, сообщает пресс-служба центра.

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске прооперировали 36-летнего мужчину с пороком аортального клапана сердца и аневризматически расширенной аортой с полным сохранением целостности грудины. Доступ к сердцу специалисты осуществили через второй межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки.

«Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 см», — уточняется в сообщении.

Сообщается, что врачи диагностировали у пациента недостаточность двустворчатого аортального клапана сердца. Из-за неполного смыкания створок клапана, кровь из аорты поступала в левый желудочек. Орган увеличился в размерах, что могло привести к нарушению его деятельности — дисфункции.

«Двустворчатый аортальный клапан — один из самых распространенных врожденных пороков сердца, не являющийся показанием к хирургическому вмешательству: в операции нуждаются лишь пациенты с нарушением кровотока. Помимо аортальной недостаточности у больного наблюдалось расширение восходящего отдела аорты. С учетом возраста пациента важно было не изменить качество жизни и избежать антикоагулянтной терапии (лечение, которое способствует более медленному свертыванию крови и препятствует образованию тромбов — прим. «Континент Сибирь»), сопряженной с протезированием клапана сердца», — сообщили в центре.

Специалисты решили сохранить собственный клапан больного с помощью реконструктивной операции. Врачи устранили провисание обеих створок клапана и провели операцию по замещению расширенной части аорты сосудистым протезом с сохранением собственного аортального клапана.

Уточняется, что прооперировать пациента без рассечения грудины стало возможным благодаря анатомической особенности — его аорта была смещена вправо.

Полная сохранность костных структур грудной клетки сводит к минимуму риск возникновения инфекционных осложнений и позволяет сократить период реабилитации: сообщается, что мужчина сможет вернуться к полной физической активности уже через 10–14 дней после проведенной операции.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что хирурги клинки Мешалкина удалили опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в операции на родине.