Явка на «думские» выборы в Новосибирской области выросла на 3%

Явка на выборы в Госдуму в 2021 году в Новосибирской области выросла по сравнению с аналогичным показателем пятилетней давности. Об этом сообщила глава облизбиркома Ольга Благо, подводя предварительные итоги голосования.

Как сообщила глава облизбиркома на пресс-конференции 20 сентября, явка на выборы в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября в российских регионах, в Новосибирской области составила 37,74%, это 815 803 человека. В областном центре на участки пришли 31,43% от общего числа избирателей.

«По сравнению с 2016 годом это почти 3% прироста, в Новосибирске – чуть больше 1% прироста», — прокомментировала Ольга Благо явку избирателей, сравнив её с аналогичным показателем на предыдущих выборах в Госдуму.

Согласно данным областной избирательной комиссии, на участке №135 явка составила 36,94%, на участке №136 – 35,81%, на участке №137 – 41,31%, а на участке №138 – 33,54%. Наиболее активными оказались избиратели Сузунского, Здвинского и Краснозёрского районов, где процент проголосовавших составил 74,75%, 63,29% и 62,82% соответственно.

Напомним, в Новосибирской области, а также в Красноярском крае и Омской области названы предварительные итоги прошедшего голосования в Госдуму.