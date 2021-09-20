2,4 млрд рублей предлагает новосибирское ПАТП-4 за поставку автобусов

МКП «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (ПАТП-4) объявило аукцион на приобретение 150 автобусов в Новосибирске. Начальная стоимость покупки составляет 2,469 млрд рублей или 16,46 млн рублей за один автобус. Техника приобретается в лизинг.

Аукцион на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 150 автобусов муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие №4 « объявило 17 сентября на сайте госзакупок. Начальная, она же максимальная цена контракта — 2, 469 млрд рублей, источником финансирования является бюджет города. Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 октября, подведение итогов состоится на следующий день.

Согласно документации, транспортные средства передаются партиями: до 27 декабря победитель аукциона поставит 50 автобусов большой вместимости, в этот же срок автобусы средней вместимости. До 30 июня 2022 года предприятие получит еще 50 автобусов большой вместимости. Автобусы должны быть изготовлены не ранее 2021 года.

«Срок финансовой аренды (лизинга): со дня передачи лизингополучателю имущества по акту приема-передачи имущества в лизинг до «31» декабря 2026 года», — сказано в документах. Лизинговые платежи ПАТП-4 будет проводить ежемесячно равными долями, начиная с января 2023 года.

Уточняется, что автобусы городские большой вместимости (большого класса) должны иметь длину не менее 11,9 м, ширину — от 2,4 м. Пассажировместимость транспорта составит от 80 человек, число мест для сидения — от 22 и не более 32 мест. Автобусы должны быть оснащены оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников, кондиционерами, системами отопления, видеонаблюдения, системами автоматического подсчета пассажиров. Также в них установят тахографы, валидаторы и другое. Транспорт в качестве топлива будет использовать природный газ, экологический стандарт — Евро-5.

Городские автобусы средней вместимости будут иметь длину не менее 7,7 м., их пассажировместимость составит от 50 человек. Число мест для сидения — от 16 до 28 мест. Как и в транспорте большой вместимости , в качестве топлива планируется использовать компримированный природный газ (метан) экостандарта Евро-5.

«На момент передачи лизингополучателю имущества во временное владение и пользование, имущество должно быть новым (не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, принадлежностей, оборудования, деталей, узлов, агрегатов и других комплектующих), принадлежать лизингодателю на праве собственности», — уточняется в документации.

Гарантийный срок на автобусы большого класса составит не менее 24 месяцев или 150 тыс. км. пробега, для транспорта среднего класса — не менее 24 месяцев или 100 тыс. км. пробега.

Напомним, о том, что Новосибирск получит 150 новых автобусов, стало известно в середине августа. Транспорт приобретут в лизинг с помощью правительства региона. Автобусы приобретут к проведению в городе чемпионатов мира по волейболу и хоккею среди молодежных команд. Благодаря новой технике будет произведена оптимизация маршрутов в Первомайском, Советском, Кировском и Ленинском районах Новосибирска.