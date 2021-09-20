Стали известны сроки окончания ремонта Коммунального моста в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил на оперативном совещании, которое прошло 20 сентября в областном правительстве, что на прошлой неделе дорожники приступили к ремонту дорожного покрытия Октябрьского моста.

Он уточнил, что сейчас на мосту проводятся работы по выравниваю дорожного покрытия.

«Именно в выходные начался ремонт, что безусловно, вызвало затруднение в движении, но на этой неделе уже планируем закончить все работы», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, что ремонт дорожного полотна на Октябрьском мосту в Новосибирске стал причиной транспортного коллапса в выходные дни. Автомобилисты встали в пробку и не могли попасть с одного берега города на другой.

Как ранее писал «Континент Сибирь», 14 сентября в Новосибирске определили подрядчика работ по мосту. Им стало ООО «СтройСити». Компания предложила за свою работу 43,39 млн рублей при начальной цене контракта 43,6 млн рублей и стала единственным участником электронного аукциона.

Подрядчик выполнит в этом году только ремонт асфальтового покрытия. Полноценный капитальный ремонт моста, как сообщали в мэрии города, решено отложить на неопределенный срок из-за финансовых проблем. Ориентировочная стоимость капремонта — более 1,5 млрд рублей.