МТС расширила фиксированную связь в Новосибирске и Бердске

МТС сообщает о завершении этапа проекта по модернизации сетей фиксированной связи в Новосибирске и Бердске. В результате проведенных работ интернет на скорости до 1 Гбит/с стал доступен еще 60 000 квартир в домах Калининского, Ленинского, Кировского и Октябрьского районов Новосибирска. Об этом сообщает в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Работы по модернизации сети начались в 2020 году, в целом за год с начала проекта комфортнее жить стали более 172 000 новосибирцев и бердчан. Полный переход на новые скорости запланирован в течение трех лет. Мы модернизируем наши интернет-сети до скорости 1Гбит/с, а также оцифровываем новостройки, чтобы больше горожан получили доступ к телевизионному контенту и надежному стабильному интернету. Плюс пользователи могут подключить гигабитный интернет комплексно с цифровым ТВ и мобильной связью единым пакетом, что позволяет дополнительно экономить», – отметил он.

Больше всего домов с интернетом от 500 Мбит/сек и цифровым ТВ запущены в домах микрорайона Родники, Затулинка, МЖК, а также в новых домах Ключ-Камышенского Плато, ЖК «Лето», «Европейский берег», поселка Ложок, Академгородка, Краснообска. В Бердске доступ к современным технологиям для комфортной жизни и досуга впервые получили более 9 000 жителей.

Все они получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Ёмкость сети МТС после модернизации позволила не только увеличить пропускную способность для просмотра и скачивания «тяжелого» контента, но и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жёсткого диска.