Новосибирские власти назвали число переведенных на дистанционное обучение из-за ковида классов

Из-за заболевания коронавирусной инфекцией на дистанционное обучение в Новосибирской области перевели 80 классов. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве 20 сентября рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

Министр уточнил, что по последним данным, заболевших 82: из них 78 – детей и 4 работников в 58 школах. На дистанционное обучение в 56 школах переведены 80 классов.

«40 заболевших в дошкольных организациях – 37 детей и 3 работников, 31 группа находится на карантине. В учреждениях среднего профессионального образования заболели 35 студентов и 7 работников. На больничном находятся 480 педагогов.», — отметил Сергей Федорчук.

Он добавил, что из-за заболеваемости ОРВИ полностью приостановлена деятельность в одном дошкольном учреждении и в 5 школах – 65 классах, частично приостановлено в 4 детских садах и 4 школах.

Министр образования региона также сообщил, что однократно от коронавируса привито 43 000 педагогов, двукратно — 35 287, что составляет 59 % и 50 %, соответственно, от общего числа.

Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, очередной всплеск заболеваемости в области ожидается в конце сентября.