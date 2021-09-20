В Новосибирске готовятся к фестивалю «Книжная Сибирь»

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» в этом году пройдет в Новосибирске в полномасштабном формате, с приездом настоящих книжных звезд и концентрацией публики в ГПНТБ СО РАН 1–3 октября.

После дистанционного режима 2020 года книжная ярмарка и встречи с любимыми писателями и издателями возвращаются в Новосибирск. В этом году ожидается визит столичного музыкального журналиста и критика Сергея Гурьева. Он представит свою книгу о Янке Дягилевой, которую готовит к выходу в издательстве «Выргород». С ним всегда приятно побеседовать о независимой музыкальной сцене и рок-самиздате.

Готовится настоящий «московский десант». Литературовед, лауреат премии «Большая книга» Олег Лекманов выступит с лекцией «Осип Мандельштам в воспоминаниях современников» на основе готовящейся одноименной книги. Поэт и заместитель главного редактора журнала «Новая юность» Глеб Шульпяков проведет поэтический мастер-класс для сибирских авторов и презентацию книги избранных стихотворений «Белый человек». Культуролог, лауреат Премии Андрея Белого Дмитрий Замятин выступит с лекцией и мастер-классом на тему метагеографии, концепции постгорода и геокультурного брендинга территорий, а также поучаствует в «культурном дрейфе» по Новосибирску. Писатель и музыковед Мария Залесская представит серию своих книг о композиторах (Вагнер, Лист и другие) и познакомит с новинками издательства «Молодая гвардия». Наконец, пройдут творческие встречи с писателем и журналистом, автором бестселлера «Дневник мамы первоклассника» Машей Трауб и только-только выпустившим новую книгу Александром Снегиревым.

Целый блок событий посвящен комиксам. Скажем, «Альянс Франсез Новосибирск» представит выставку «Звезды французских комиксов в России», директор французского центра НГУ Мишель Дербенн расскажет о роли России и СССР во французских комиксах, научный журналист Илья Кабанов представит серию «Российская история в комиксах», а художник Марина Назимко познакомит с комиксом «13 историй города N» и явлением комикса в целом.

Критик Владимир Яранцев расскажет о фигуре Николая Яновского. Это наиболее значимая величина в сибирской литературной критике XX века. Вдвойне интересно будет узнать новые факты биографии Яновского из книги Яранцева.

Филологи Светлана Корниенко и Светлана Ромащенко представят новые издательские проекты «Открытой кафедры», посвященные творчеству Марины Цветаевой, Константина Бальмонта, Николая Некрасова, Константина Случевского и Иннокентия Анненского.

Состоится круглый стол по новосибирскому альтернативному книгоизданию, издательства «Райц», «Подкованный осел» и другие представят новые книги Андрея Жданова, Игоря Силантьева и других новосибирских авторов. С рассказами о своих новых книгах выступят фотографы Анна Маслова и Яна Колесинская. А Андрей Щетников познакомит со своими новыми переводами произведений Джека Керуака.

Куратор «культурной» программы фестиваля научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Антон Метельков отметил, что особенно желанный после премьеры фильма «Петровы в гриппе» на Каннском кинофестивале российский писатель и поэт Алексей Сальников тоже будет.

Пройдет фестиваль в ГПНТБ СО РАН 1–3 октября.