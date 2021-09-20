В Центре общественного наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму в Новосибирской области подвели итоги

В Центре общественного наблюдения за голосованием, размещенном в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова, подвели итоги. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, следили за выборами в режиме онлайн.

«Здесь действительно была точка кипения и обмен информацией о том, что происходит на избирательных участках. Любые спорные вопросы, которые возникали, мы могли оперативно прояснить благодаря современному оснащению Центра. Мало негативных моментов было потому, что мы провели масштабное обучение наблюдателей всех уровней по единым стандартам. Борьба завершилась, теперь начинается работа», – отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Губернатор Новосибирской области, секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников подчеркнул, что с каждым годом процесс выборов становится спокойным и конструктивным.

«По-моему, в мире нет государств, в которых проходит прямое голосование в таком масштабе, как у нас. К тому же мы помним бюллетени: там очень много кандидатов. Благодаря, таким решениям, как Центр общественного наблюдения, эта предвыборная кампания прошла четко и организованно», – рассказал глава региона.

В свою очередь, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от партии «Справедливая Россия» Александр Аксененко поблагодарил участников предвыборной кампании за открытость и честность, а депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от партии «ЛДПР» Наталья Красовская отметила, что цивилизованность предвыборных компаний растет на глазах.

Председатель правления новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин обратил внимание, что выборы прошли честно и легитимно: «Мы выдвинули около 700 наблюдателей, ни одной жалобы со всего периода выборов, в частности голосования не было. Я сам был на многих участках, везде была спокойная обстановка».

Представитель от «Партии Роста» Евгений Цыбизов поблагодарил новосибирцев за явку.

«Надо стремиться к тому, чтобы люди все больше ходили на выборы. Тогда у нас будут по-настоящему народные депутаты, которые смогут отстаивать права избирателей», – подчеркнул Евгений Цыбизов.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева тоже поблагодарила избирателей.

«Мы чувствовали поддержку. Это ценно. Когда за результат переживает не только кандидат и его команда, но и все те люди, которые в нас верят», – поделилась Дарья Карасева.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от партии «Родина» Константин Антонов подчеркнул, что с каждым годом растет электоральная культура: «Честность выборов зависит от требовательности избирателей. Насколько он захочет, настолько будет чистым процесс».

Напомним, в Центре общественного наблюдения была установлена видеопанель из восьми мониторов, на которых все три дня велась прямая трансляция с избирательных участков. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, следили за выборами в режиме онлайн. Кроме того, в штабе видеонаблюдения была организована работа колл-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов.