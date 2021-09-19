Какие партии и кандидаты лидируют на выборах 2021 в Новосибирской области?

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги подсчёта голосов по одномандатным округам и партийным спискам в регионе.

В 20.00 19 сентября завершилось голосование на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ. К настоящему времени на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) появились первые итоги подсчёта бюллетеней по партийным спискам.

По данным ЦИК на 20.31 лидерство в Новосибирской области сохраняется за «Единой Россией» с 37,86% голосов избирателей. За ней следует КПРФ, которую поддержали 25,48% выборщиков. На третьем месте в регионе ЛДПР, поддержку которой выразили 9,73% российского электората. Четвёртое место за партией «Новые люди» с 8,07% поддержки избирателей. Наконец, пятую строчку с 6,59% поддержки заняла партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Предпочтения по кандидатам-одномандатникам распределились в Новосибирской области следующим образом. На 135 округе впереди Олег Иванинский («Единая Россия») с 9519 голосов. Вторую строчку занимает Андрей Жирнов (КПРФ) с 6973 голосов. Третья позиция за Игорем Украинцевым («Зелёные») с 2548 голосов избирателей. 1903 человека поддержали Наталью Красовскую (ЛДПР) и 1543 – Дениса Родина («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

На 136 округе в лидерах Дмитрий Савельев («Единая Россия») с 11988 голосов избирателей, а второе место за Ренатом Сулеймановым (КПРФ) с поддержкой в 6571 человек. Третье, четвёртое и пятое места в рейтинге поддержки избирателей у Вячеслава Усольцева («Новые люди») с 2602 голосами, Александра Липаткина («Коммунисты России») с 2302 голосами, Александра Прохорова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») с поддержкой 2133 человек, соответственно.

На 137 округе явившиеся на избирательные участки граждане выразили свои политические предпочтения так, что в первую пятёрку вошли: Александр Аксёненко ((«Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 9947 голосов, Виталий Новосёлов (КПРФ) – 7489 голосов, Дмитрий Старостенко («Единая Россия») – 3966 голосов, Андрей Теряев («Новые люди») – 2306 голосов и Евгений Лебедев (ЛДПР) – 1755 голосов.

Первенство по 138 округу первенство за Виктором Игнатовым («Единая Россия») с 13394 голосами выборщиков. Вторую строчку с 10461 голосами избирателей занимает Роман Яковлев (КПРФ). Третье место за Тимуром Гостяевым («Новые люди») с 2982 голосами. Четвёртую и пятую позиции по голосам избирателей на округе заняли Эдуард Кожемякин («Партия пенсионеров за справедливость») с 2606 голосами и Роман Казаков (ЛДПР), которого поддержали 2478 человек.