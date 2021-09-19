На выборах главы Тувы побеждает временно исполняющий обязанности руководителя республики

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: На выборах главы Тувы побеждает временно исполняющий обязанности руководителя республики
На границе между Хакасией и Тувой. Фото автора

Предварительные данные по выборам глав субъектов Федерации опубликовало РИА Новости со ссылкой на Центризбирком.

Прямые выборы губернаторов прошли в девяти субъектах Российской Федерации с 17 по 19 сентября. Среди 39 претендентов были представители десяти политических партий и один самовыдвиженец. По закону для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

В Сибири выбирали главу Республики Тыва. По предварительным данным на выборах лидирует врио руководителя республики Владислав Ховалыг. Он значительно опередил своих соперников, набрав 97,82% голосов на 23.12 19 сентября. Чойгана Седен-Оол (КПРФ) набрала 0,7%. Владимир Чесноков («Коммунисты России») – 0,7%, Айланмаа Кан-Оол («Зеленые») – 0,57% и Андрей Сат («Партия Роста») – 0,09%.

Судя по предварительным данным, выборы главы Республики пройдут в один тур.

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