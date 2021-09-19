Альтернативная система подсчета голосов КПРФ показала лидеров голосования на выборах в Госдуму среди партийных объединений Новосибирской области.

Согласно информации, опубликованной на ресурсе kontrol.kprfnsk.ru, в Новосибирской области после оценки 11,45% протоколов голосования лидирует «Единая Россия». Партия набрала 31.89% голосов избирателей. На второе место вышла КПРФ — за нее проголосовали 28.89%. Тройку лидеров на данный момент замыкают «Новые люди» с 8.97% голосов.

Близкий к «Новым людям» результат показывает ЛДПР. За либерально-демократическую партию отдали свои голоса после рассмотрения десятой части протоколов 8.49% избирателей. Примерно на том же уровне и показатели партии «Справедливая Россия — За правду» — 7.66% голосов.

Среди аутсайдеров альтернативной системы подсчета голосов — «Гражданская платформа» и «Партия Роста», набравшие соответственно по 0.19% и 0.56% голосов избирателей после обработки 11,45% протоколов.

Голоса по остальным партийным объединениям распределились следующим образом: «Партия пенсионеров» (3.49%), «Зеленые» (1.63%), «Яблоко» (1.58%), «Родина» (1.50%), «Коммунисты России» (1.37%), «Российская партия свободы и справедливости» (0.84%), «Зелёная альтернатива» (0.71%).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о предварительных результатах выборов в Госдуму по одномандатным округам в Новосибирской области.