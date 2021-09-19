Предварительные результаты на выборах в Госдуму по одномандатным округам Новосибирской области

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Предварительные результаты на выборах в Госдуму по одномандатным округам Новосибирской области
Олег Иванинский лидирует по предварительным подсчетам на округе 135. Фото Михаила Перикова

После закрытия избирательных участков начала свою работу система альтернативного подсчета голосов Новосибирского обкома КПРФ. Данные со всех избирательных участков пока не собраны. Однако даже по предварительной информации можно судить о лидерах и аутсайдерах избирательной гонки.

По данным системы альтернативного подсчета голосов на 22.00 на округе № 135 после подсчета голосов на 67 из 570 УИКов лидирует Олег Иванинский («Единая Россия») – 39,91%. У Андрея Жирнова (КПРФ) – 26,52%, Игоря Украинцева («Зеленые») – 3,1%, Константина Антонова («Родина») – 2,09%. У остальных кандидатов от 1 до 5%.

На округе №136 после подсчета голосов на 37 из 441 УИКа лидирует Дмитрий Савельев («Единая Россия») – 30,29%, за ним Ренат Сулейманов (КПРФ) – 26,24%, Вячеслав Усольцев («Новые Люди») – 10,49%.

На округе №137 после подсчета голосов на 44 из 449 УИКов лидирует Виталий Новоселов (КПРФ) – 32,93%, у Александра Аксёненко («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») – 22,19%. У Дмитрия Старостенко («Единая Россия») – 15%. У Натальи Пинус («Родина») – 7,30%

На округе №138 после подсчета голосов на 102 из 472 УИКов лидирует Виктор Игнатов («Единая Россия») – 33,43%. На втором месте Роман Яковлев (КПРФ) – 29,9%, Тимур Гостяев («Новые люди») – 9,12%.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  