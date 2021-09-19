Предварительные результаты на выборах в Госдуму по одномандатным округам Новосибирской области

После закрытия избирательных участков начала свою работу система альтернативного подсчета голосов Новосибирского обкома КПРФ. Данные со всех избирательных участков пока не собраны. Однако даже по предварительной информации можно судить о лидерах и аутсайдерах избирательной гонки.

По данным системы альтернативного подсчета голосов на 22.00 на округе № 135 после подсчета голосов на 67 из 570 УИКов лидирует Олег Иванинский («Единая Россия») – 39,91%. У Андрея Жирнова (КПРФ) – 26,52%, Игоря Украинцева («Зеленые») – 3,1%, Константина Антонова («Родина») – 2,09%. У остальных кандидатов от 1 до 5%.

На округе №136 после подсчета голосов на 37 из 441 УИКа лидирует Дмитрий Савельев («Единая Россия») – 30,29%, за ним Ренат Сулейманов (КПРФ) – 26,24%, Вячеслав Усольцев («Новые Люди») – 10,49%.

На округе №137 после подсчета голосов на 44 из 449 УИКов лидирует Виталий Новоселов (КПРФ) – 32,93%, у Александра Аксёненко («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») – 22,19%. У Дмитрия Старостенко («Единая Россия») – 15%. У Натальи Пинус («Родина») – 7,30%

На округе №138 после подсчета голосов на 102 из 472 УИКов лидирует Виктор Игнатов («Единая Россия») – 33,43%. На втором месте Роман Яковлев (КПРФ) – 29,9%, Тимур Гостяев («Новые люди») – 9,12%.