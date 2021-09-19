Больше трети избирателей Новосибирской области сделали свой политический выбор

На 18.00 финального дня голосования 2021 года на выборах в Госдуму РФ через на избирательные участки региона пришло более 740 тысяч жителей.

В Новосибирске на 18.00 19 сентября явка составила 336832 человека или 27,72% от числа избирателей. В целом по области проголосовали 744953 избирателя (34,46%). На предыдущих выборах в Госдуму РФ, прошедших 18 сентября 2016 года в это же время явка по области была ниже и составляла 29,35%.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, наибольший процент проголосовавших (38,4%) пришёлся на округ № 137, что составило 199611 избирателей. За ним по результативности явки идёт округ № 135 с 34,5% или 187745 проголосовавшими. Третьим по явке на 18.00 стал округ № 136 с 33,53% уже отданных голосов избирателей (186374 человек). А округ № 138 замыкает четвёрку одномандатных округов Новосибирской области по числу посетивших избирательные участки с 31,34% избирателей (171223 человека).

Участки многих регионов Сибири уже закрылись для голосования, и на них начался подсчёт голосов. Напоминаем, что голосование на выборах 2021 года в Госдуму РФ проходит 17, 18 и 19 сентября, основной день голосования – 19 сентября. В 20.00 участки каждого региона закрываются для голосования.

На текущий момент известны данные по явке в 18.00 по следующим регионам Сибири: в Бурятии – 45.38%, в Якутии – 47.28%, в Забайкалье – 36.16% и в Иркутской области – 33.11%.

В Новосибирской области в федеральный парламент баллотируются 40 кандидатов от 14 политических партий. Число зарегистрированных в регионе избирателей составляет 2 млн. 152 тыс. человек. Проголосовать можно на 1 982 основных избирательных участка и 14 временных, 13 из которых действуют в медицинских учреждениях и один – в СИЗО-1.