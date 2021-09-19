В Новосибирской области на выборы в Госдуму РФ явилось больше четверти избирателей

Региональный избирком опубликовал данные по явке граждан на выборы, которая на 15.00 19 сентября составила уже более 640 тысяч человек.

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила, что на 15.00 последнего дня голосования на избирательные участки региона пришло 643706 человек, что составляет долю в 29,8% от общего числа избирателей. Регион демонстрирует прирост явки более чем в 7% в сравнении с данными думских выборов 2016 года, где на 15.00 18 сентября проголосовало 22,49% избирателей.

В отдельных избирательных округах процент явки распределился следующим образом: в округе №135 свои политические предпочтения выразили 163000 избирателей или 30,23%, в округе №136 – 160791 избирателя или 28,94%. В округе №137 проголосовали 173424 граждан – 33,38%, а в округе №138 проголосовали 146491 человек, что составило 26,83% избирателей округа. Явка по региональной столице составила 278168 человек или 22,91% избирателей.

Напоминаем, что голосование на выборах 2021 года в Госдуму РФ проходит 17, 18 и 19 сентября, основной день голосования – 19 сентября. В 20.00 избирательные участки будут закрыты, после чего начнётся подсчёт голосов.

В регионах Сибири голосование активнее всего идёт в Тыве и Кемеровской области, где свои политические предпочтения обозначили более 60% избирателей. Параллельно с выборами в Госдуму в стране избирают власти регионального и местного уровней. Например, жители Тывы досрочно выбирают главу республики, а в Кемерово формируют новый состав городского совета. Также в Алтайском крае, Омской области, Томской области и Красноярском крае избирают депутатов регионального Законодательного собрания.