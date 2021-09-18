Центр общественного наблюдения в Новосибирской области помог проверить достоверность сообщений о нарушениях 

Центр общественного наблюдения – новый инструмент, обеспечивающий открытость и прозрачность хода голосования, доказал эффективность в первые сутки работы. 18 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу центра, подчеркнув, что он позволяет всем участникам процесса оперативно решать возникающие по ходу голосования вопросы, проверять достоверность сообщений о возможных нарушениях.

Видеонаблюдение помогает не только убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании, но и устранить неудобства для избирателей и даже «развенчать» фейки.

«В Бердске с утра не успели поставить стулья, наша наблюдательница обратила на это внимание: почему, говорит, избиратель должен кланяться члену избиркома, чтобы расписаться в ведомости. И мы оперативно этот недочет устранили», – подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации Игорь Галл-Савальский.

Круглосуточное видеонаблюдение, которым на данный момент охвачено 80 процентов избирательных участков, позволяет практически моментально разбираться и в более сложных ситуациях. Так, один из наблюдателей прокрался на избирательный участок, который находится на втором этаже школы, когда полиция и члены комиссии находились на другом участке на первом этаже, и, снимая свои действия на телефон, прокомментировал, что участок ночью – без охраны. Избирком оперативно все проверил и установил: все регламентированные процедуры для обеспечения безопасности выполнены. Это подтвердили и данные с камер видеонаблюдения.

«Благодаря работе Центра мы оперативно отреагировали. Связались с нашим наблюдателем, тот подтвердил, что на участке нарушений не обнаружено. Мы разобрались в ситуации – член комиссии с правом совещательного голоса ввел всех в заблуждение», – отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

«Мы убедились, что благодаря Центру на подобные заявления можно реагировать моментально», – подчеркнул глава региона Андрей Травников.

«Мы видим эти примеры, ставим задачу, чтобы при сомнительных случаях была возможность все проверить, объективно проконтролировать. Надо, чтобы этот институт стал воспринимаем всеми политическими партиями и участниками избирательного процесса», – уверен мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава региона Андрей Травников уверен: использовать новый эффективный инструмент необходимо как можно чаще.

Игорь Галл-Савальский и Галина Гриднева напомнили, что любой житель Новосибирской области может позвонить по многоканальному телефону 8-800-600-2018, специалисты Центра общественного наблюдения по данным с видеокамер помогут оперативно установить или опровергнуть факт нарушения.

В дни голосования в работе штаба принимает участие член СПЧ при Президенте России Ирина Киркора. Она отметила, что впечатляет не только уровень подготовленных Общественной палатой региона наблюдателей, но и активность самих жителей региона, которые включаются в наблюдение за ходом голосования.