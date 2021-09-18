170 человек заболели COVID-19 за сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, за последние сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались восемь человек.

По данным на утро 18 сентября, от коронавируса за минувшие сутки скончались 8 жителей Новосибирской области: мужчины в возрасте 65 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет и 87 лет. Всего от заболевания в регионе погибли 2 847 человек.

За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 170 жителей Новосибирской области. В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 1 692 пациента, 142 лечатся в отделениях реанимации. Аппарат ИВЛ требуется 26 жителям Новосибирской области.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заражения, от заболевания скончались 24 человека. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 2 554 пациента. Тяжело переносят заболевание 526 жителей региона, 218 из них требуется аппарат ИВЛ.

В Кузбассе заболевание за сутки выявили у 165 человек, скончались шесть пациентов. В медицинских стационарах, в обсерваториях и на домашней 14-дневной изоляции находится 10 300 жителей региона, медицинскую помощь получают 1 396 пациента с диагнозом COVID-19.

Добавим, что по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, четвертая волна коронавируса начнется в конце сентября. По словам новосибирского врача-инфекциониста, очередной всплеск заболеваемости продлится два — три месяца.