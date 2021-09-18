В центре Новосибирска водитель и двое пассажиров сгорели в иномарке

Надежда Яркова
 
авария
Фото: «АСТ-54» в «ВКонтакте»

Три человека погибли в ДТП на проспекте Димитрова, которое произошло утром 18 сентября в Новосибирске.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице «ВКонтакте», водитель седана Volkswagen Polo двигался в направлении Вокзальной магистрали и врезался в опору линии электропередач у поворота на улицу Депутатскую. От удара автомобиль вспыхнул. Пожар сопровождался выбросами снопов искр, вылетающих из повреждённой электросети.

«В автомобиле находились три человека, которые погибли», — уточнили в «АСТ-54» со ссылкой на старшего инспектора пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислава Савченкова.

По словам очевидцев, сгоревший автомобиль был каршеринговый.

Напомним, в конце августа на Гусинобродском шоссе в ДТП, с участием грузового автомобиля и микроавтобуса Ford Transit, пострадали семь человек. Прокурор Новосибирска инициировал проверку обстоятельств аварии. Позже, по поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антона Бадулина и в связи с общественным резонансом происшествия, перед прокурором города был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления СКР.

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