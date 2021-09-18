Более 10 % от общего числа избирателей проголосовало на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области в первый день, сообщает региональный избирком.

По данным на 21:40 17 сентября, явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований Новосибирской области составила чуть более 10 %.

«Предварительная явка в Новосибирской области в первый день голосования составила 10,35%, проголосовали 223 234 избирателя, в том числе «на дому» – 26 817 избирателей.», — говорится в сообщении регионального избиркома.

Так, на участках избирательного округа №135 – проголосовали 61 045 избирателей (11,35%), по округу №136 – проголосовали 58 032 избирателя (10,46%). Явка по округу №137 составила 10,87% (56 361 проголосовавших), округ №138 – 8,77% (47 796 избирателей).

Как уточнили «Континенту Сибирь» в региональном избиркоме, на текущий момент каких-либо нарушений во время выборов в Новосибирской области не зафиксировано.

Число зарегистрированных в регионе избирателей составляет 2 млн 152 тыс. человек. Проголосовать можно на 1 982 основных избирательных участка и 14 временных, 13 из которых действуют в медицинских учреждениях и один — в СИЗО-1.

Напомним, голосование на выборах 2021 года в Госудуму РФ продлится 17, 18 и 19 сентября, основной день голосования — 19 сентября. На них зарегистрированы 40 кандидатов от 14 политических партий.