Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

В Новосибирской области продолжаются выборы депутатов Госдумы РФ. Утром 18 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в голосовании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приехал на избирательный участок №2001, который расположен в лицее № 12 в Центральном районе Новосибирска и проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ.

По словам губернатора, он испытал немалое напряжение при участии в голосовании.

«Бюллетень ведь надо сложить так, чтобы никто из присутствующих не увидел, за кого я проголосовал — это волнительно», — рассказал Андрей Травников журналистам.

Ранее «КС» писал, что одним из первых на избирательном участке № 1331 в Бердске в пятницу, 17 сентября проголосовал председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму стартовало в Новосибирской области в пятницу, 17 сентября в восемь часов утра и продлится три дня. Кроме депутатов Госдумы, жители региона выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.