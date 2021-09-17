Жители Республики Алтай приехали голосовать на верблюдах

Проживающие на границе с Монголией жители Республики Алтай в пятницу прибыли на избирательный участок на верблюдах. С 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы в Госдуму и муниципалитеты.

Жители отдалённых населённых пунктов Республики Алтай в первый день трёхдневного голосования в рамках выборов в Госдуму РФ прибыли на избирательный участок верхом на верблюдах и лошадях, сообщили в пресс-службе правительства региона 17 сентября.

«Голосование проходит и в отдалённых населённых пунктах республики. Так, в селе Жана-Аул Кош-Агачского района, расположенном практически на границе России с Монголией, зарегистрировано чуть более 500 избирателей – преимущественно представителей казахского этноса. Здесь местные жители прибыли на избирательный участок в национальных костюмах верхом на верблюдах и лошадях», — говорится в сообщении правительства республики.

С 17 по 19 сентября в Республике Алтай проходят выборы в Государственную Думу РФ, а также в Госсобрание – Эл Курултай по округу №25, 11 сельских поселений и районные и сельские советы ряда муниципальных образований. В регионе работают 236 избирательных участков, из них 22 – в Горно-Алтайске. Всего в республике зарегистрировано более 161 тыс. избирателей.

Напомним, явка на выборах Новосибирской области 17 сентября, по данным на 17 часов местного времени, составила более 6,5%. В регионе выбирают депутатов в Госдуму РФ и органы местного самоуправления ряда муниципалитетов, окружные избирательные комиссии зарегистрировали 40 кандидатов и 14 политических партий. На избирательных участках работают пункты вакцинации от COVID-19.