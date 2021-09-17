В студгородке НГУ сносят «тройку» для математиков

В Новосибирске начался снос общежития НГУ, на месте которого планируется построить студенческий кампус с новым корпусом физматшколы. Об этом сообщили на Telegram-канале «Ненаучный городок» 17 сентября.

На территории студгородка Новосибирского государственного университета начался снос общежития №3 на 350 мест, которое в советские времена было известно как место заселения студентов-математиков.

«Последние минуты жизни третьей общаги НГУ. Ещё можно успеть на снос последней стенки», — написали в пятницу на канале «Ненаучный городок» в Telegram под видео с кадрами ликвидации здания.

Как сообщалось ранее, в студгородке университета, в том числе на месте снесённого общежития, в ближайшее время планируется строительство нового кампуса. В него войдут несколько общежитий на 690 мест, новые корпуса Специализированного учебно-научного центра (ФМШ), досуговый и проектный центры, а также учебно-научный центр Института психологии и медицины Зельмана. Общая площадь зданий составит 70 тыс. кв. м. Стоимость проекта – 7,44 млрд руб., его намерен профинансировать окончивший НГУ российский миллиардер Виктор Харитонин.

Подготовка к сносу общежития началась ещё в августе, а первая информация о грядущей ликвидации здания появилась в апреле – тогда студенты пожаловались, что из «тройки» выселяют в том числе тех, кто находится в академическом отпуске. Просили освободить и общежитие № 8/1, где планируется провести капитальный ремонт.